Pyth Network, provider specializzato in data oracle blockchain, è in procinto di lanciare una piattaforma che consentirà agli istituti finanziari di pubblicare e monetizzare i propri dati di mercato su diverse reti blockchain.

Il Pyth Data Marketplace supporterà inizialmente set di dati relativi ai mercati valutari a pronti (FX), ai metalli preziosi e agli swap sul petrolio greggio, consentendo al contempo agli editori di mantenere il “pieno controllo” sui dati che condividono, secondo quanto riportato nell'annuncio di giovedì.

Sette nuovi fornitori di dati istituzionali pubblicheranno i feed dei prezzi sul marketplace al momento del lancio, secondo quanto riportato nell'annuncio.

I dati sui prezzi forniti da Pyth comprendono azioni, materie prime, metalli preziosi e valute. Fonte: Pyth Network

Tra questi figurano la borsa valori Euronext, il fornitore di dati Exchange Data International, la società di gestione patrimoniale Fidelity Investments, la piattaforma di scambi finanziari OTC Markets Group, Singapore Exchange FX e la piattaforma di negoziazione Tradeweb.

L'annuncio evidenzia come la tecnologia blockchain possa democratizzare l'accesso ai dati finanziari, tradizionalmente controllati da una ristretta cerchia di fornitori di servizi che applicano tariffe esorbitanti per dati di quotazione di mercato di alta qualità.

Pyth sfida attuali fornitori di dati grazie a tecnologia blockchain

Il modello di acquisizione dati di Pyth consente ai clienti di pagare i dati di mercato solo quando ne hanno bisogno, a differenza dei tradizionali modelli “push” basati su oracoli che costringono gli utenti a pagare per interi set di dati, di cui potrebbero avere bisogno o meno.

Secondo Douro Labs, ciò potrebbe ridurre i costi per gli utenti finali.

I fornitori di servizi tradizionali monopolizzano il settore dei dati finanziari, del valore di 50 miliardi di dollari, ha dichiarato James a Cointelegraph in occasione di Consensus 2025. Questo modello è ora messo in discussione da nuove alternative blockchain emergenti come Pyth e Chainlink.

“Questi fornitori di dati non hanno concorrenza nella finanza tradizionale e quindi hanno tutto il potere di determinazione dei prezzi del mondo”, ha affermato.

Banche, hedge fund, società di trading e altre istituzioni finanziarie sono costrette ad acquistare questi dati finanziari per motivi di “conformità”, ha aggiunto James.

La quota di mercato dei diversi fornitori di oracoli blockchain. Fonte: DeFiLlama

Ad agosto 2025, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha scelto Pyth e il provider di blockchain oracle Chainlink per pubblicare dati economici sulla blockchain.

Inizialmente, Pyth era stato selezionato per pubblicare i dati trimestrali sul prodotto interno lordo (PIL), compresi i dati storici relativi a cinque anni, secondo un precedente annuncio del provider di oracle.

Tuttavia, Pyth prevede di aggiungere in futuro il supporto per ulteriori set di dati economici governativi.



