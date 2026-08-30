La maggiore banca russa, Sber, intende ampliare i propri prestiti garantiti da criptovalute per accettare la stablecoin USDt di Tether ed Ether come garanzia, oltre a Bitcoin, secondo un alto dirigente.

Sber adatterà i prodotti esistenti e amplierà gradualmente la propria offerta con l’entrata in vigore della nuova legge russa sulle criptovalute, ha dichiarato il vicepresidente Anatoly Popov, secondo quanto riportato venerdì da TASS. La banca prevede di aggiungere gli asset come garanzia dopo che la Banca di Russia ne avrà autorizzato la negoziazione pubblica, ha affermato.

I piani arrivano mentre la Russia introduce un mercato regolamentato delle criptovalute in base a una legge firmata dal presidente Vladimir Putin il 4 agosto, le cui disposizioni principali entreranno in vigore il 1° settembre.

La legge conferisce alla Banca di Russia l’autorità di determinare quali asset crypto possano essere negoziati sulle borse regolamentate. La banca centrale ha proposto Bitcoin, Ether e USDT per la negoziazione su borse regolamentate l’11 agosto, affermando che soddisfacevano requisiti tra cui capitalizzazione di mercato, volume degli scambi e almeno cinque anni di storico dei prezzi sui mercati esteri.

Sber ha adottato una posizione più cauta nei confronti del rublo digitale, la valuta digitale della banca centrale russa (CBDC), in vista della sua più ampia introduzione il 1° settembre. Secondo quanto riferito, il direttore finanziario di Sber, Taras Skvortsov, ha dichiarato che la banca vede poche prove di una domanda diffusa per la CBDC.

«Non vedo alcun interesse chiaro per questo strumento, a parte quello della banca centrale», ha dichiarato Skvortsov, aggiungendo che né i clienti retail né quelli corporate, né le istituzioni finanziarie, stanno spingendo attivamente per l’introduzione della CBDC.

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