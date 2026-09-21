L’Arabia Saudita ha lasciato mBridge, una piattaforma CBDC transfrontaliera che ha attirato l’attenzione dei legislatori statunitensi, secondo il Financial Times.

L’Arabia Saudita si è ritirata da mBridge, un progetto di valuta digitale transfrontaliera sostenuto dalla Cina e progettato per consentire transazioni dirette tra banche centrali, secondo il Financial Times.

La SAMA, la banca centrale dell’Arabia Saudita, è entrata in mBridge come partecipante a pieno titolo nel giugno 2024 e ha concluso la propria partecipazione dopo aver completato una prova di concetto il 13 maggio 2025, ha riferito FT, citando una dichiarazione della banca centrale. La SAMA ha dichiarato di aver pianificato di concludere la propria partecipazione.

mBridge è stato istituito nel 2021 attraverso una collaborazione tra il BIS Innovation Hub della Banca dei regolamenti internazionali (BIS) e le banche centrali di Cina, Hong Kong, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di rendere i pagamenti transfrontalieri più rapidi ed economici.

Anziché utilizzare un’unica stablecoin, la piattaforma consente alle banche centrali partecipanti di emettere e negoziare nelle proprie valute digitali su un registro condiviso, anche per pagamenti transfrontalieri e operazioni in valuta estera.

Il progetto ha continuato a svilupparsi sotto la supervisione del BIS fino a ottobre 2024, quando l’organizzazione lo ha trasferito alle banche centrali partecipanti dopo che mBridge aveva raggiunto la fase di prodotto minimo funzionante. L’allora direttore generale del BIS, Agustín Carstens, ha dichiarato che l’uscita del BIS non era motivata politicamente.

Il progetto ha comunque attirato l’attenzione dei legislatori statunitensi. Un rapporto del 2024 della US-China Economic and Security Review Commission ha affermato che mBridge potrebbe eventualmente fornire un sistema alternativo di regolamento transfrontaliero per i Paesi che cercano di eludere le sanzioni statunitensi.

Cointelegraph ha contattato la Banca centrale saudita per un commento, ma non ha ricevuto risposta entro il momento della pubblicazione.

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La Cina valuta il ruolo delle valute digitali nei pagamenti transfrontalieri

Nel frattempo, la banca centrale cinese si è concentrata sempre più sul ruolo che le stablecoin potrebbero svolgere nei pagamenti transfrontalieri, con l’espansione del loro utilizzo a livello globale.

A giugno, il direttore dell’Ufficio di ricerca della Banca popolare cinese, Wang Xin, ha chiesto un monitoraggio più rigoroso delle stablecoin e delle valute digitali delle banche centrali nei pagamenti transfrontalieri, insieme a un maggiore coordinamento internazionale.

I suoi commenti sono arrivati mesi dopo che le autorità cinesi avevano limitato l’emissione non autorizzata di stablecoin ancorate al renminbi e di asset del mondo reale tokenizzati, anche da parte di entità straniere.

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