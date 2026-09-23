Il commissario della SEC Mark Uyeda ha dichiarato che l’agenzia ha archiviato molti casi contro società di criptovalute all’inizio del 2025 per evitare potenziali problemi di credibilità in tribunale.

Mark Uyeda, che ha ricoperto l’incarico di presidente facente funzione della US Securities and Exchange Commission (SEC) prima della conferma di Paul Atkins, ha dichiarato che l’agenzia ha archiviato le cause civili contro società di criptovalute avviate sotto la precedente amministrazione perché si stava preparando a un “cambiamento di 180 gradi” nella definizione delle norme.

Durante un panel di mercoledì alla Financial Markets Quality Conference del Psaros Center for Financial Markets and Policy, Uyeda ha dichiarato che la SEC ha archiviato i casi riguardanti società di criptovalute all’inizio del 2025, poiché avrebbero potuto danneggiare la credibilità dell’agenzia nel sostenere in tribunale posizioni contrarie ai cambiamenti politici pianificati. Uyeda ha sostenuto che vi fossero “preoccupazioni significative” sul fatto che i casi contro le società di criptovalute fossero “giustificabili ai sensi della legge”.

“Non ho intenzione di far sì che i nostri legali, anche se si stanno occupando di casi autorizzati dalla precedente amministrazione, si presentino in tribunale e che venga emessa un’interpretazione della commissione in cambiamento di 180 gradi rispetto a ciò che avevano sostenuto davanti a quel tribunale”, ha dichiarato il commissario. “Penso che questo danneggi la [nostra] credibilità come agenzia.”

Il commissario della SEC Mark Uyeda. Fonte: Psaros Center for Financial Markets and Policy

Sotto Uyeda, presidente facente funzione della SEC da gennaio ad aprile 2025, la commissione ha archiviato i casi avviati contro Kraken, Ripple Labs, Coinbase e altri, in quella che molti critici hanno descritto come una ritorsione per il sostegno dell’industria alla campagna del 2024 del presidente Donald Trump. Trump aveva promesso di licenziare l’ex presidente della SEC Gary Gensler, sotto il quale erano stati avviati molti dei casi, “il primo giorno” se fosse stato eletto. Gensler si è dimesso il giorno in cui Trump è entrato in carica.

Uyeda è commissario della SEC dal 2022 e attualmente fa parte della leadership dell’agenzia insieme ad Atkins e alla commissaria Hester Peirce. Con la partenza di Peirce prevista a novembre, l’agenzia avrà soltanto due dei suoi cinque membri nel suo organo direttivo, e Trump non ha annunciato alcuna nomina per potenziali sostituti.

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