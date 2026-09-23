Il commissario della SEC Mark Uyeda. Fonte: Psaros Center for Financial Markets and Policy
Sotto Uyeda, presidente facente funzione della SEC da gennaio ad aprile 2025, la commissione ha archiviato i casi avviati contro Kraken, Ripple Labs, Coinbase e altri, in quella che molti critici hanno descritto come una ritorsione per il sostegno dell’industria alla campagna del 2024 del presidente Donald Trump. Trump aveva promesso di licenziare l’ex presidente della SEC Gary Gensler, sotto il quale erano stati avviati molti dei casi, “il primo giorno” se fosse stato eletto. Gensler si è dimesso il giorno in cui Trump è entrato in carica.
Uyeda è commissario della SEC dal 2022 e attualmente fa parte della leadership dell’agenzia insieme ad Atkins e alla commissaria Hester Peirce. Con la partenza di Peirce prevista a novembre, l’agenzia avrà soltanto due dei suoi cinque membri nel suo organo direttivo, e Trump non ha annunciato alcuna nomina per potenziali sostituti.
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