Legislatori statunitensi degli Stati con attività di gioco d’azzardo chiedono alla SCOTUS di esaminare il caso Kalshi

Il caso tra le autorità del New Jersey e una società di mercato predittivo, se accettato dalla Corte Suprema, potrebbe fare chiarezza per le autorità statali e federali sulle scommesse sportive.

Un gruppo di legislatori statali statunitensi ha depositato una memoria amicus curiae presso la Corte Suprema degli Stati Uniti, chiedendo ai giudici di pronunciarsi su una controversia tra la piattaforma di mercato predittivo Kalshi e le autorità del gioco d’azzardo.

Martedì, il National Council of Legislators from Gaming States (NCLGS) ha depositato presso la Corte Suprema degli Stati Uniti una memoria a sostegno del procuratore generale del New Jersey e della richiesta delle autorità del gioco d’azzardo di emettere un writ of certiorari. La richiesta, depositata il 2 settembre, ha chiesto alla massima corte del Paese di esaminare il caso del New Jersey contro Kalshi, risolvendo potenzialmente la questione se la giurisdizione sulle società di mercato predittivo spetti alle autorità statali o alle agenzie federali.

Nella memoria amicus curiae a sostegno della posizione del New Jersey, l’NCLGS ha sostenuto che una sentenza favorevole a Kalshi “[renderebbe] gli Stati impotenti” nel regolamentare le scommesse sportive sui mercati predittivi, causando “danni e confusione sostanziali”. Secondo il gruppo, le “questioni legate al gioco d’azzardo” dovrebbero essere lasciate alle singole autorità statali statunitensi, sebbene la memoria non affrontasse l’argomentazione contrapposta secondo cui i contratti sugli eventi negoziati su mercati regolamentati a livello federale rientrano nella giurisdizione esclusiva della CFTC.

“Se le attività di ‘scommesse sportive’ autodefinite da Kalshi saranno ritenute al di fuori della regolamentazione statale, allora casinò, operatori di scommesse pari-mutue e altre entità fortemente regolamentate saranno certamente portati a modificare le proprie attività e i propri prodotti per ottenere lo stesso status”, hanno dichiarato i legislatori statali. “Gli interi regimi normativi statali relativi a questa attività viziosa dovranno essere riconsiderati alla luce di qualsiasi prevalenza del diritto federale riscontrata in questo ambito.”

La richiesta alla Corte Suprema, depositata dalle autorità del New Jersey nell’ambito di un ricorso successivo a una decisione della Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Terzo Circuito, non ha ricevuto una risposta ufficiale da Kalshi. La società ha tempo fino al 9 novembre per depositare una memoria in cui esporre la propria posizione nel caso, ma un portavoce ha dichiarato a Cointelegraph, dopo il deposito iniziale, che non avrebbe potuto essere “regolamentata da 50 autorità di regolamentazione diverse”.

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