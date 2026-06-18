Il presidente Donald Trump ha firmato il GENIUS Act nel luglio 2025. Fonte: The White House
“Il Congresso ha chiaramente cercato di preservare il sistema bancario duale e il ruolo cruciale delle agenzie bancarie statali nella supervisione di questo mercato”, hanno affermato i senatori nella loro lettera.
Hanno aggiunto che la proposta del Tesoro “non ha affrontato la tempistica e i requisiti procedurali relativi alla certificazione statale.” Secondo i legislatori, questo ha creato “incertezza per gli Stati” e potrebbe essere interpretato come un processo limitato a “una finestra una tantum che di fatto impedisce future certificazioni.”
I legislatori hanno affermato che le legislature statali variano tra loro e che è necessario un framework di certificazione flessibile per garantire che gli Stati possano partecipare quando dispongono di norme che implementano il GENIUS Act.
“Gli Stati devono poter sviluppare e richiedere la certificazione di regimi regolatori per le stablecoin man mano che la domanda per queste autorizzazioni si concretizza e compatibilmente con i calendari legislativi”, si legge nella lettera.
Anche i senatori repubblicani Bill Hagerty, Kevin Cramer e Pete Ricketts, insieme alle senatrici democratiche Kirsten Gillibrand, Angela Alsobrooks e Catherine Cortez Masto, hanno firmato la lettera.
I commenti pubblici sulla proposta del Tesoro si sono chiusi il 2 giugno, e ora il dipartimento redigerà una norma definitiva da pubblicare nel Federal Register.
Altro sull'argomento