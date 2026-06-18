Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi ha dichiarato al Tesoro che l’applicazione delle leggi sulle stablecoin dovrebbe avvenire in modo da “preservare e promuovere la partecipazione statale.”

Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi guidato dalla senatrice repubblicana Cynthia Lummis ha esortato il Tesoro a garantire che alle autorità statali venga riconosciuta la possibilità di regolamentare gli emittenti di stablecoin, mentre il dipartimento valuta come implementare il GENIUS Act.

In una lettera inviata martedì al Segretario al Tesoro Scott Bessent i legislatori hanno affermato che è fondamentale che il Tesoro applichi una disposizione della legge che consenta a determinati emittenti di essere regolamentati dagli Stati “in modo da preservare e promuovere la partecipazione statale”.

Il GENIUS Act consente agli emittenti con una stablecoin dal valore di mercato pari o inferiore a 10 miliardi di dollari di essere regolamentati da un’autorità statale, qualora quello Stato disponga di leggi sostanzialmente simili al disegno di legge.

Attualmente, ciò significherebbe che tutte le stablecoin tranne tre — Tether (USDt), USDC (USDC) e USDS (USDS), precedentemente Dai (DAI) — potrebbero essere regolamentate dagli Stati, poiché tutte hanno un valore di mercato superiore a 10 miliardi di dollari, secondo CoinGecko.

Ad aprile, il Dipartimento del Tesoro ha chiesto il parere del pubblico in merito alle modalità di attuazione a livello statale del GENIUS Act, la normativa firmata dal presidente Donald Trump nel luglio 2025 che disciplina le stablecoin e i loro emittenti.

Il presidente Donald Trump ha firmato il GENIUS Act nel luglio 2025. Fonte: The White House

“Il Congresso ha chiaramente cercato di preservare il sistema bancario duale e il ruolo cruciale delle agenzie bancarie statali nella supervisione di questo mercato”, hanno affermato i senatori nella loro lettera.

Hanno aggiunto che la proposta del Tesoro “non ha affrontato la tempistica e i requisiti procedurali relativi alla certificazione statale.” Secondo i legislatori, questo ha creato “incertezza per gli Stati” e potrebbe essere interpretato come un processo limitato a “una finestra una tantum che di fatto impedisce future certificazioni.”

I legislatori hanno affermato che le legislature statali variano tra loro e che è necessario un framework di certificazione flessibile per garantire che gli Stati possano partecipare quando dispongono di norme che implementano il GENIUS Act.

“Gli Stati devono poter sviluppare e richiedere la certificazione di regimi regolatori per le stablecoin man mano che la domanda per queste autorizzazioni si concretizza e compatibilmente con i calendari legislativi”, si legge nella lettera.

Anche i senatori repubblicani Bill Hagerty, Kevin Cramer e Pete Ricketts, insieme alle senatrici democratiche Kirsten Gillibrand, Angela Alsobrooks e Catherine Cortez Masto, hanno firmato la lettera.

I commenti pubblici sulla proposta del Tesoro si sono chiusi il 2 giugno, e ora il dipartimento redigerà una norma definitiva da pubblicare nel Federal Register.