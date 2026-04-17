Proposta di legge sudcoreana sottopone stablecoin e RWA a leggi finanziarie

Secondo quanto riferito, il Partito Democratico al governo in Corea del Sud starebbe preparando una bozza di legge che classificherebbe le stablecoin come strumenti di pagamento in valuta estera e richiederebbe che gli asset tokenizzati del mondo reale (RWA) siano garantiti da asset detenuti in trust.

Citando una bozza integrata della proposta Digital Asset Basic Act, il Seoul Economic Daily ha riportato mercoledì che le stablecoin utilizzate nelle transazioni transfrontaliere sarebbero trattate come “mezzi di pagamento” ai sensi della Legge sulle transazioni in valuta estera, sottoponendo le attività correlate a supervisione anche senza registrazione separata.

Il progetto di legge richiederebbe inoltre agli emittenti di RWA tokenizzate di collocare le attività sottostanti in trust gestiti ai sensi della Legge sui mercati dei capitali.

Se attuate, le modifiche assoggetterebbero le stablecoin e le RWA tokenizzate alle norme finanziarie esistenti, rafforzando la vigilanza sui flussi transfrontalieri e stabilendo requisiti di custodia per le attività sottostanti.

Mercoledì Cointelegraph non è stato in grado di verificare in modo indipendente le disposizioni della bozza attraverso un documento pubblico depositato presso l'Assemblea Nazionale.

Bozza su stablecoin mira a uso transfrontaliero e vieta interessi

Il Seoul Economic Daily ha inoltre riferito che la bozza esenterebbe determinati pagamenti in stablecoin per beni e servizi dagli obblighi di segnalazione sui cambi, entro un ambito definito.

Secondo quanto riportato, la bozza vieterebbe inoltre agli emittenti di pagare interessi ai detentori di asset digitali a valore stabile, indipendentemente dalla denominazione attribuita a tale incentivo. La bozza richiederebbe inoltre alla Commissione per i servizi finanziari di stabilire standard tecnici volti a garantire l’interoperabilità tra le reti di asset digitali, secondo quanto riportato.

L'approccio riportato è in linea con le preoccupazioni sollevate in precedenza dalla banca centrale della Corea del Sud.

Il 27 gennaio, il governatore della Banca di Corea Lee Chang-yong ha avvertito che le stablecoin denominate in won coreano potrebbero complicare la gestione dei flussi di capitale e la stabilità dei cambi, alimentando il dibattito su come dovrebbero essere regolamentate le stablecoin nazionali.

Nuova bozza integrerebbe tokenizzazione in strutture esistenti

Per quanto riguarda gli RWA, secondo quanto riferito, la bozza imporrebbe agli emittenti di collocare le attività collegate in trust gestiti ai sensi della legge sui mercati dei capitali. Secondo il rapporto, tale requisito legherebbe l’emissione di attività tokenizzate ai quadri normativi esistenti in materia di custodia.

Secondo il rapporto, questioni chiave come i limiti di proprietà degli exchange e i requisiti bancari per gli emittenti di stablecoin non sono stati inclusi nella bozza.

Queste omissioni si inseriscono in un contesto di più ampi disaccordi su come il disegno di legge dovrebbe regolamentare le stablecoin. Il 31 dicembre, i disaccordi sulla vigilanza delle stablecoin e sui requisiti degli emittenti avevano ritardato l'approvazione del Digital Asset Basic Act.