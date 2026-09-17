S&P Global ha accettato di acquistare OpenZeppelin, che afferma che i suoi smart contract hanno facilitato trasferimenti di valore per oltre 37.000.000.000.000 dollari.

S&P Global acquisirà la società di sicurezza blockchain OpenZeppelin, ampliando le capacità relative agli asset digitali del fornitore di dati finanziari, rating e benchmark.

L'accordo annunciato giovedì mira a integrare le capacità di S&P Global nella valutazione del rischio e nello sviluppo dell'ecosistema nel mercato degli asset digitali, ha dichiarato la società. I termini finanziari non sono stati resi noti e la transazione resta soggetta alle condizioni di perfezionamento.

«La nostra strategia per gli asset digitali si concentra sul portare dati affidabili, benchmark e una valutazione trasparente del rischio nei mercati mentre si spostano on-chain», ha dichiarato Yann Le Pallec, presidente di S&P Global Ratings. Ha aggiunto che OpenZeppelin amplierà le capacità della sua società nella valutazione del rischio relativo agli smart contract e alle tecnologie on-chain.

Fondata nel 2015, OpenZeppelin sviluppa software open source per smart contract e fornisce valutazioni di sicurezza per progetti blockchain e istituzioni finanziarie. I suoi smart contract hanno facilitato trasferimenti di valore per oltre 37.000.000.000.000 dollari, mentre la società ha completato più di 900 incarichi di sicurezza, osserva l'annuncio.

OpenZeppelin ha dichiarato che la sua libreria di contratti e altre applicazioni open source resteranno gratuite e gestite pubblicamente su GitHub. La piattaforma opererà come unità aziendale separata di S&P Global, con il CEO Demian Brener che continuerà a guidarla, riferendo a Le Pallec.

All'inizio di questa settimana, S&P Global ha guidato un investimento strategico in Kaiko, portando a 110 milioni di dollari il finanziamento di Serie B del fornitore parigino di dati sul mercato crypto, mentre amplia la propria infrastruttura dati per i mercati finanziari tokenizzati.

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