Standard Chartered: Aumento turnover stablecoin potrebbe frenare domanda

Gli analisti di Standard Chartered sostengono che l’aumento della velocità di circolazione delle stablecoin potrebbe ridurre la necessità di una nuova emissione di token, nonostante l’incremento dei volumi di transazione.

La velocità di circolazione delle stablecoin è raddoppiata negli ultimi due anni, grazie a nuovi casi d’uso nel settore dei pagamenti e all’aumento dell’attività della finanza tradizionale (TradFi), ha affermato Standard Chartered in un rapporto pubblicato martedì e visionato da Cointelegraph.

La velocità si riferisce alla frequenza con cui le stablecoin vengono utilizzate rispetto all'ammontare in circolazione, il che significa che un turnover più rapido può supportare un volume di transazioni maggiore senza richiedere che l'offerta cresca allo stesso ritmo.

“Se la velocità rimane costante, l’aumento delle transazioni creerà domanda per più stablecoin, ma se aumenta, non sarà così”, ha affermato Geoff Kendrick, responsabile della ricerca sulle criptovalute di Standard Chartered.

Nonostante le potenziali implicazioni sulla domanda, la banca mantiene la sua previsione secondo cui il mercato delle stablecoin raggiungerà i 2.000 miliardi di dollari entro la fine del 2028, ha affermato Kendrick.

La tendenza mette in discussione le precedenti ipotesi sull'utilizzo delle stablecoin

Tale constatazione rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente ipotesi di Standard Chartered, secondo cui la velocità di circolazione delle stablecoin sarebbe rimasta sostanzialmente stabile con l'espansione del mercato.

“Se la velocità di circolazione aumentasse, tuttavia, si potrebbe ipotizzare una riduzione del numero totale di stablecoin necessarie”, ha affermato Kendrick.

L'analista ha affermato che il picco nella velocità di circolazione “sembra finora” riflettere un graduale spostamento nell'uso delle stablecoin verso nuovi casi d'uso, in particolare la sostituzione di prodotti della finanza tradizionale (TradFi) caratterizzati da una maggiore velocità di circolazione e le transazioni legate all'intelligenza artificiale.

Kendrick ha affermato che non si è registrato alcun aumento della velocità nei casi d'uso preesistenti, come il risparmio nei mercati emergenti.

USDC guida impennata della velocità di circolazione, USDT rimane associato a strumento di risparmio

Il forte aumento della velocità di circolazione delle stablecoin, che ha raggiunto in media un turnover di almeno sei volte al mese, è stato trainato principalmente da USDC di Circle (USDC), la seconda stablecoin per capitalizzazione di mercato dopo USDT di Tether (USDT).

La velocità di USDC ha iniziato a crescere a metà del 2024 su tutte le blockchain, in particolare su Solana e Base, evidenziando un passaggio verso l'uso TradFi e i primi pagamenti agentici basati sull'IA su reti come x402, sostenuta da Coinbase.

Volumi mensili delle transazioni destagionalizzati divisi per offerta media in essere. Fonte: Standard Chartered

D'altra parte, la velocità di circolazione di USDT è rimasta relativamente bassa, riflettendo la sua posizione più solida nel contesto del risparmio nei mercati emergenti, caratterizzato da una velocità di circolazione più bassa, ha affermato Kendrick.

“In altre parole, i due leader di mercato sembrano avere punti di forza diversi a seconda del contesto di utilizzo: il risparmio nei mercati emergenti per USDT e la sostituzione della finanza tradizionale per USDC”, ha aggiunto.