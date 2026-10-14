Starknet introduce una funzionalità per la privacy dei wallet nell’attività DeFi
Gli Shadow Accounts di Starknet permettono agli utenti di oscurare i collegamenti tra i wallet principali e l’attività DeFi, sebbene le transazioni rimangano visibili on-chain.
La rete layer 2 di Ethereum Starknet ha lanciato una funzionalità per la privacy dei wallet che consente agli utenti di interagire con le app della finanza decentralizzata (DeFi) senza collegare pubblicamente le attività ai propri wallet principali.
StarkWare, il team dietro Starknet, ha dichiarato che la nuova funzionalità Shadow Accounts crea indirizzi separati e persistenti per singole applicazioni. Gli utenti possono finanziare gli account utilizzando saldi schermati detenuti nel pool per la privacy STRK20 della rete. Ciò consente loro di mantenere posizioni di lending, trading o altra DeFi con identità on-chain diverse.
La nuova funzionalità per la privacy oscura il collegamento tra lo shadow account e il wallet che lo finanzia. Tuttavia, i saldi, le transazioni e le posizioni di questi shadow account rimangono pubblicamente visibili on-chain, secondo Starknet.
Una volta integrata in un’applicazione DeFi, la funzionalità consente agli utenti di collegare i propri wallet, passare dalla modalità pubblica a quella privata e depositare asset in un vault. I loro Shadow Accounts mantengono quindi le posizioni finché non ritirano i fondi trasferendoli nuovamente in un saldo schermato.
StarkWare ha affermato che la funzionalità potrebbe eventualmente estendersi oltre i vault alla fornitura di liquidità, al lending, al borrowing, allo staking, al trading di derivati, ai mercati di previsione e ai marketplace di NFT.
Il lancio segue la più ampia spinta di StarkWare per la privacy nella blockchain. A giugno, la società ha introdotto il suo framework per la privacy STRK20, che consente trasferimenti privati e saldi di token schermati su Starknet.
Più tardi nello stesso mese, StarkWare ha dimostrato un sistema privato di Know Your Customer che consentiva agli utenti di verificare le informazioni personali senza rivelare i documenti d’identità completi.
Correlato: StarkWare presenta la roadmap quantistica di Starknet e afferma che l’industria non ha scuse