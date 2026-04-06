Il tentativo del governo iraniano di bloccare l’app di messaggistica Telegram nel Paese si è rivelato controproducente, poiché gli utenti continuano a trovare modi per aggirare i firewall nazionali e i controlli online, secondo il cofondatore di Telegram, Pavel Durov.

“L’Iran ha vietato Telegram anni fa”, ha dichiarato Durov venerdì; tuttavia, decine di milioni di utenti nel Paese sono riusciti ad accedere all’app tramite reti private virtuali (VPN) e strumenti simili, ha aggiunto.

Le VPN instradano il traffico web attraverso server distribuiti a livello globale per mascherare i reali indirizzi IP (Internet Protocol) degli utenti e nasconderne la posizione. Questo consente agli utenti di aggirare le restrizioni online imposte a livello nazionale. Durov ha dichiarato:

“Il governo sperava in una diffusione capillare delle sue app di messaggistica di sorveglianza, ma ha ottenuto invece una diffusione capillare delle VPN. Ora, ai 50 milioni di membri della resistenza digitale in Iran se ne aggiungono altri 50 milioni in Russia.”

Secondo i sostenitori delle tecnologie decentralizzate, queste ultime – come la blockchain, le criptovalute e le app di messaggistica crittografata – possono attenuare o neutralizzare le restrizioni online imposte dallo Stato e le infrastrutture di sorveglianza, promuovendo così la libertà individuale.

Gli utenti si rivolgono ad alternative decentralizzate a causa dei blackout online

Nel gennaio 2026 il governo iraniano ha imposto un blackout di Internet a livello nazionale, in un contesto di crescenti proteste e disordini civili, che è ancora in vigore a causa della guerra in corso tra Israele, Stati Uniti e Iran.

I residenti nel Paese possono comunque accedere a Internet tramite Starlink, una rete satellitare, nonostante il divieto imposto dal governo, oppure comunicare tramite BitChat, un’applicazione di messaggistica che utilizza le onde radio Bluetooth per creare una rete mesh tra i dispositivi.

La rete mesh di BitChat trasforma ogni dispositivo in un nodo relay che trasferisce i dati ad altri dispositivi che eseguono l'applicazione nel raggio d'azione, aggirando completamente i sistemi online e satellitari.

I componenti dello stack tecnologico dell'applicazione di messaggistica BitChat. Fontee: GitHub

Nel settembre 2025, il governo del Nepal ha imposto un divieto sui social media in risposta alle crescenti proteste, provocando un’impennata dei download di BitChat.

BitChat è stata scaricata oltre 48.000 volte in Nepal nella settimana del divieto sui social media, mentre nello stesso mese il governo nepalese è stato rovesciato dai manifestanti.

L’applicazione ha registrato un picco simile di download anche in Madagascar durante le proteste, avvenute nello stesso periodo della rivoluzione politica in Nepal.