La denuncia afferma che i legali di Uniswap hanno inviato tre lettere prima del lancio di Unicoin del 28 settembre e chiede dichiarazioni sui suoi marchi e domini.

TransparentBusiness Inc., che opera con il nome Unicoin, ha citato in giudizio Universal Navigation Inc., che opera con il nome Uniswap Labs, presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York, chiedendo dichiarazioni secondo cui il suo marchio UNICOIN non viola né diluisce i marchi rivendicati da Uniswap.

TransparentBusiness ha sostenuto in una denuncia depositata martedì che il suo marchio UNICOIN non viola né diluisce i marchi UNI, UNISWAP e UNICHAIN rivendicati da Uniswap. Ha inoltre chiesto al tribunale di annullare la registrazione statunitense del marchio UNI.

La denuncia afferma che i legali di Uniswap hanno inviato tre lettere di diffida il 3 giugno, il 17 luglio e il 14 agosto, accusando Unicoin di violazione del marchio, diluizione, cybersquatting e concorrenza sleale, e minacciando ulteriori azioni legali. Le lettere chiedevano a Unicoin di cessare l’uso di UNICOIN e di altri marchi formati con UNI, di trasferire i domini unicoin.com e unicoin.org, di fornire una rendicontazione di ricavi e profitti e di rimborsare le spese legali di Uniswap.

La denuncia chiede inoltre una dichiarazione secondo cui i domini unicoin.com e unicoin.org non violano il Federal Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act.

Cointelegraph ha contattato Uniswap per un commento sulla causa.

Al momento della stesura, DeFiLlama classificava il protocollo Uniswap al primo posto tra gli exchange decentralizzati per volume sulle 24 ore, con oltre 3,9 miliardi di dollari.

La causa è stata depositata alcune settimane prima della data del lancio pubblico del 28 settembre, indicata da Unicoin sul suo sito web per il token UNCN.

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