La società di intelligence sulla blockchain ha dichiarato che i suoi ricavi ricorrenti annuali sono quadruplicati negli ultimi tre anni, mentre espande la propria attività di investigazioni basate sull’intelligenza artificiale.

La società di intelligence sulla blockchain TRM Labs ha raddoppiato la propria valutazione portandola a 2 miliardi di dollari dopo un’espansione del suo round di finanziamento di Serie C guidata da Blockchain Capital. La società non ha reso noto l’ammontare dell’ultimo investimento, ma ha dichiarato che i suoi ricavi ricorrenti annuali sono quadruplicati negli ultimi tre anni, secondo un annuncio pubblicato mercoledì.

L’espansione segue una Serie C da 70 milioni di dollari a febbraio, anch’essa guidata da Blockchain Capital. TRM fornisce software di intelligence e investigazione sulla blockchain utilizzati da oltre 600 agenzie governative e istituzioni del settore privato in 75 Paesi, ha dichiarato la società.

Prima del round di febbraio, la società era valutata 930 milioni di dollari, secondo i dati raccolti da Traxcn. Ha superato la soglia di valutazione di 1 miliardo di dollari nel round che ha visto tra gli investitori Citi Ventures e Galaxy.

TRM ha dichiarato che i suoi strumenti basati sull’intelligenza artificiale vengono utilizzati per indagare su frodi, riciclaggio di denaro, elusione delle sanzioni e altre forme di criminalità digitale.

Le perdite per criminalità digitale segnalate all’Internet Crime Complaint Center dell’FBI sono aumentate a 21 miliardi di dollari nel 2025, dai 16 miliardi di dollari del 2024, mentre TRM ha dichiarato che l’adozione dell’intelligenza artificiale da parte dei criminali è aumentata del 40% su base annua nel 2026, citando il suo AI-in-Crime Adoption Index.

La nuova valutazione arriva circa due mesi dopo che l’US Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha assegnato a TRM un contratto del valore di circa 95 milioni di dollari, della durata di un anno, per software forense e servizi di supporto alle indagini della Homeland Security Task Force.

La rivale Chainalysis ha contestato l’assegnazione senza gara in un tribunale federale nello stesso mese, sostenendo che la decisione dell’ICE fosse «arbitraria, capricciosa e irragionevole».

Rivista: Bitcoin è troppo volatile per rischiare di investire i propri risparmi per la pensione?