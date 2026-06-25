Fonte: US Senate Banking Committee GOP
La rapida approvazione del disegno di legge arriva dopo che i leader di Camera e Senato hanno raggiunto la scorsa settimana un accordo per procedere con il provvedimento sulla politica abitativa, dopo precedenti divergenze su diversi aspetti della legislazione.
Il disegno di legge include il divieto sulle CBDC da quando il Senato ne ha approvato una versione a marzo. Prevede inoltre un’esenzione per le stablecoin crypto, consentendo una “valuta denominata in dollari che sia aperta, permissionless e privata.”
Il divieto sulle CBDC riprende il linguaggio dell’Anti-CBDC Surveillance State Act del rappresentante repubblicano Tom Emmer. Quel disegno di legge era stato presentato nel giugno 2025 e approvato dalla Camera un mese dopo, ma non aveva mai fatto progressi al Senato.
Con il provvedimento fuori dall’agenda dei legislatori, il Congresso può ora concentrarsi sull’approvazione di altre leggi prima della pausa di agosto e delle elezioni di midterm di novembre.
Un disegno di legge che ha suscitato particolare interesse è quello del Senato sulla struttura del mercato crypto, denominato CLARITY Act, che molti legislatori stanno spingendo per portare avanti.
Nonostante mesi di colloqui tra legislatori e lobbisti dei settori crypto e bancario, il CLARITY Act continua a incontrare resistenze e le probabilità che venga approvato quest’anno sono diminuite.
All’inizio del mese, Galaxy Digital ha ridotto la propria stima sulla possibilità che il Senato approvi il disegno di legge entro la fine dell’anno, assegnandogli una probabilità del 60%, mentre il calendario del Congresso si fa sempre più stretto.
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