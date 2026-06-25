La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un importante disegno di legge sulla politica abitativa che include un divieto sulle central bank digital currency (CBDC) fino al 2030, in quella che si preannuncia come una grande vittoria per i repubblicani, che da tempo spingono per una misura di questo tipo.

Martedì, la Camera ha votato 358-32 per approvare il 21st Century ROAD to Housing Act, un giorno dopo che il Senato aveva approvato il disegno di legge con 85 voti favorevoli e 5 contrari. Il provvedimento mira principalmente ad affrontare il problema dell’accessibilità economica delle abitazioni. Il disegno di legge passa ora al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha segnalato il proprio sostegno alla misura e dovrebbe convertirla in legge mercoledì.

“Oggi, il Congresso ha consegnato una grande vittoria alle famiglie che lavorano per realizzare il Sogno Americano”, ha dichiarato il presidente della Senate Banking Committee, Tim Scott. “Attendo con favore che il presidente Trump lo firmi e lo converta in legge.”

Le CBDC sono una rappresentazione della valuta fiat emessa da una banca centrale su un ledger. La firma del disegno di legge rappresenterebbe una vittoria per i repubblicani, che da anni cercano di approvare un divieto sulle CBDC, e per i sostenitori delle crypto, che vedono le CBDC come un tentativo di riadattare una tecnologia nata per asset decentralizzati trasformandola in un asset controllato centralmente.

Il disegno di legge sulla politica abitativa include una formulazione secondo cui la Federal Reserve non può, direttamente o indirettamente, “emettere o creare una central bank digital currency o qualsiasi asset digitale sostanzialmente simile a una central bank digital currency”, una clausola che scadrà il 31 dicembre 2030.

Fonte: US Senate Banking Committee GOP

La rapida approvazione del disegno di legge arriva dopo che i leader di Camera e Senato hanno raggiunto la scorsa settimana un accordo per procedere con il provvedimento sulla politica abitativa, dopo precedenti divergenze su diversi aspetti della legislazione.

Il disegno di legge include il divieto sulle CBDC da quando il Senato ne ha approvato una versione a marzo. Prevede inoltre un’esenzione per le stablecoin crypto, consentendo una “valuta denominata in dollari che sia aperta, permissionless e privata.”

Il divieto sulle CBDC riprende il linguaggio dell’Anti-CBDC Surveillance State Act del rappresentante repubblicano Tom Emmer. Quel disegno di legge era stato presentato nel giugno 2025 e approvato dalla Camera un mese dopo, ma non aveva mai fatto progressi al Senato.

Con il provvedimento fuori dall’agenda dei legislatori, il Congresso può ora concentrarsi sull’approvazione di altre leggi prima della pausa di agosto e delle elezioni di midterm di novembre.

Un disegno di legge che ha suscitato particolare interesse è quello del Senato sulla struttura del mercato crypto, denominato CLARITY Act, che molti legislatori stanno spingendo per portare avanti.

Nonostante mesi di colloqui tra legislatori e lobbisti dei settori crypto e bancario, il CLARITY Act continua a incontrare resistenze e le probabilità che venga approvato quest’anno sono diminuite.

All’inizio del mese, Galaxy Digital ha ridotto la propria stima sulla possibilità che il Senato approvi il disegno di legge entro la fine dell’anno, assegnandogli una probabilità del 60%, mentre il calendario del Congresso si fa sempre più stretto.