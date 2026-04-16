Visa ha lanciato un nodo validatore sulla blockchain Tempo, assumendo un ruolo diretto nella verifica e nell’elaborazione delle transazioni su una rete progettata per pagamenti in stablecoin in tempo reale.

Visa ha dichiarato che il nodo è gestito internamente utilizzando la propria infrastruttura ed è stato sviluppato in sei mesi in collaborazione con il team di ingegneri di Tempo, posizionando l’azienda come “anchor validator” insieme ai primi partecipanti, tra cui Stripe e Zodia Custody.

Questo ruolo colloca Visa nel livello di validazione delle transazioni, dove contribuisce a ordinare e confermare i pagamenti, supportando al contempo la sicurezza e le prestazioni della rete nelle sue fasi iniziali.

Tempo è una blockchain Layer 1 progettata per pagamenti in tempo reale e transazioni basate su stablecoin, con i validatori responsabili della conferma delle transazioni e del mantenimento del ledger della rete.

I validatori della rete possono ottenere ricompense denominate in stablecoin quando vengono selezionati per includere le transazioni nei blocchi, secondo quanto riportato nell’annuncio. Tuttavia, un portavoce ha dichiarato a Cointelegraph che “l’obiettivo principale di Visa in questa fase è il ruolo strategico e tecnico di gestione di un nodo validatore, piuttosto che gli aspetti economici.”

Questa iniziativa si aggiunge alle attività blockchain già avviate da Visa, tra cui il recente ruolo come validatore su Canton Network, dove collabora con istituzioni finanziarie su sistemi di pagamento onchain focalizzati sulla privacy.

Le società di pagamento ampliano l'infrastruttura delle stablecoin

Con la crescente diffusione delle stablecoin nei pagamenti, le principali società di pagamento stanno ampliando le infrastrutture che collegano la finanza tradizionale ai sistemi di regolamento basati su blockchain.

Nell’ottobre 2024, Stripe ha finalizzato un accordo da 1,1 miliardi di dollari per acquisire la piattaforma di stablecoin Bridge. L’anno successivo ha introdotto conti basati su stablecoin per clienti in oltre 100 Paesi, consentendo alle aziende di inviare, ricevere e detenere stablecoin in dollari USA in modo simile ai conti bancari tradizionali.

Il mese scorso, Mastercard ha accettato di acquisire la società di infrastrutture per stablecoin BVNK in un’operazione del valore massimo di 1,8 miliardi di dollari. BVNK consente alle imprese di inviare e ricevere pagamenti in stablecoin, convertire tra valuta fiat e crypto e operare in oltre 130 Paesi.

Nel frattempo, Visa si è concentrata sullo sviluppo e sulla gestione di sistemi proprietari. A luglio, l’azienda ha ampliato la propria piattaforma di settlement per supportare token come PayPal USD (PYUSD) ed Euro Coin (EURC), oltre a reti come Stellar (XLM) e Avalanche (AVAX).

A marzo, ha inoltre esteso la partnership per le carte in stablecoin con Bridge a 18 Paesi, con l’obiettivo di raggiungere oltre 100 mercati entro la fine dell’anno.

Secondo i dati di DefiLlama, la capitalizzazione di mercato delle stablecoin si attestava a quasi 319 miliardi di dollari al momento della pubblicazione, in aumento rispetto ai circa 307,5 miliardi registrati all’inizio dell’anno.

Capitalizzazione di mercato delle stablecoin. Fonte: DefiLlama





