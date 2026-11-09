L’impegno di Binance a coprire le perdite degli utenti derivanti dal suo hack da 6,3 miliardi di dollari ha contribuito a contenere le conseguenze sui mercati delle criptovalute, hanno riferito gli analisti a Cointelegraph.

«Non sembra esserci alcun effetto simile al contagio derivante dall’hack, dato che Binance è in grado di coprire le perdite utilizzando il proprio bilancio», ha dichiarato a Cointelegraph Martin Lee, responsabile degli approfondimenti di mercato presso DWF Labs. Ha affermato che gli investitori hanno concentrato l’attenzione sulle implicazioni delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.

Secondo DefiLlama, i deflussi netti giornalieri di Binance sono scesi a 458 milioni di dollari nelle 24 ore precedenti l’orario di pubblicazione di lunedì, rispetto ai 6,1 miliardi di dollari del 2 novembre, dopo la ripresa dei prelievi.

Gli aggressori hanno sottratto circa 6,3 miliardi di dollari dai portafogli hot di Binance nella violazione del 29 ottobre, rendendola il più grande hack di criptovalute fino a oggi. Bitcoin (BTC) è sceso fino al 5,7% nei primi cinque giorni successivi all’hack, un calo che CryptoQuant ha definito «modesto» nel suo rapporto di mercoledì.

Bitcoin è sceso di circa il 13,6% dopo l’hack di Bybit da 1,4 miliardi di dollari nel 2025 e di circa il 9,9% dopo l’hack di Coincheck nel 2018. Almeno 14 dei 38 hack precedenti esaminati da CryptoQuant sono stati seguiti da cali più marcati di Bitcoin.

Il calo di Bitcoin dopo l’hack di Binance, a confronto con i precedenti attacchi agli exchange. Fonte: CryptoQuant

In passato, i principali attacchi agli exchange hanno provocato «cali di breve durata che i mercati hanno successivamente assorbito», quando è tornata la domanda dei detentori a lungo termine, ha dichiarato a Cointelegraph Lacie Zhang, responsabile della ricerca presso Bitget Wallet, aggiungendo che l’hack di Binance non rappresenta una «inversione della tendenza strutturale» per i mercati crypto.

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Gli analisti di Bitfinex affermano che il CPI potrebbe contribuire a confermare il minimo di Bitcoin

«Gran parte dell’impatto dell’hack sembra ormai scontato», mentre Bitcoin è attualmente scambiato a un «livello interessante», hanno dichiarato gli analisti di Bitfinex a Cointelegraph.

«La conferma di un minimo di mercato ora dipende dal dato dell’Indice dei prezzi al consumo (CPI) atteso per il 10 novembre, che determinerà la prossima decisione della Federal Reserve sui tassi. Rendimenti obbligazionari più elevati eserciterebbero pressione sugli asset rischiosi».

Secondo il FedWatch di CMEGroup, gli operatori di mercato hanno scontato una probabilità dell’80% che la Federal Reserve aumenti i tassi nella riunione del 9 dicembre, in aumento dal 69% di un mese prima tool.

Secondo CoinMarketCap, lunedì alle 13:21 UTC Bitcoin era in calo del 2,5% nelle 24 ore precedenti, a 74.580 dollari.

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