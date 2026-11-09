Il calo di Bitcoin dopo l’hack di Binance, a confronto con i precedenti attacchi agli exchange. Fonte: CryptoQuant
In passato, i principali attacchi agli exchange hanno provocato «cali di breve durata che i mercati hanno successivamente assorbito», quando è tornata la domanda dei detentori a lungo termine, ha dichiarato a Cointelegraph Lacie Zhang, responsabile della ricerca presso Bitget Wallet, aggiungendo che l’hack di Binance non rappresenta una «inversione della tendenza strutturale» per i mercati crypto.
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«Gran parte dell’impatto dell’hack sembra ormai scontato», mentre Bitcoin è attualmente scambiato a un «livello interessante», hanno dichiarato gli analisti di Bitfinex a Cointelegraph.
«La conferma di un minimo di mercato ora dipende dal dato dell’Indice dei prezzi al consumo (CPI) atteso per il 10 novembre, che determinerà la prossima decisione della Federal Reserve sui tassi. Rendimenti obbligazionari più elevati eserciterebbero pressione sugli asset rischiosi».
Secondo il FedWatch di CMEGroup, gli operatori di mercato hanno scontato una probabilità dell’80% che la Federal Reserve aumenti i tassi nella riunione del 9 dicembre, in aumento dal 69% di un mese prima tool.
Secondo CoinMarketCap, lunedì alle 13:21 UTC Bitcoin era in calo del 2,5% nelle 24 ore precedenti, a 74.580 dollari.
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