Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno esteso a tre giorni consecutivi la serie di afflussi giornalieri mercoledì, riportando ottobre in territorio positivo con due sessioni di negoziazione ancora prima della fine del mese.

Gli ETF su Bitcoin (BTC) hanno attirato 137 milioni di dollari mercoledì, portando gli afflussi dei tre giorni a circa 424 milioni di dollari e gli afflussi netti di ottobre a 111 milioni di dollari, secondo i dati di SoSoValue.

I flussi netti cumulativi di ottobre sono rimasti negativi fino a martedì, dopo che quasi 774 milioni di dollari sono confluiti fuori negli ultimi due giorni di negoziazione della settimana precedente.

Il rimbalzo degli ETF su Bitcoin ha coinciso con la decisione della Federal Reserve statunitense di mantenere invariato il tasso d’interesse di riferimento, in un intervallo obiettivo compreso tra il 3,75% e il 4%, mercoledì. Il presidente della Fed Kevin Warsh ha avvertito che l’inflazione restava al di sopra dell’obiettivo del 2% della banca centrale.

«Con indicazioni nuove limitate da parte della Fed, la performance di Bitcoin nel breve termine potrebbe dipendere maggiormente dai rendimenti dei Treasury, dai movimenti del dollaro e dal più ampio sentiment di propensione al rischio», ha dichiarato l’analista di Bitget Lewis Huang.

Bitcoin veniva scambiato a 79.848 dollari al momento della stesura, in calo di circa l'1% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko. Il sentiment del mercato è rimasto invariato, con il Crypto Fear & Greed Index stabile a 51, ovvero "Neutrale", per il secondo giorno consecutivo.

Nel frattempo, gli ETF su Ether (ETH) hanno continuato a registrare deflussi, perdendo altri 21 milioni di dollari mercoledì e portando i deflussi netti di ottobre a 1,35 miliardi di dollari. Ether era scambiato a 2.310 dollari, in calo dell’1,7% nelle ultime 24 ore.

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