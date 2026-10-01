Bitcoin ha guadagnato il 42,71% nel terzo trimestre, la sua migliore performance nel terzo trimestre dal 2017, mentre gli ETF spot statunitensi hanno attirato afflussi netti per 6,34 miliardi di dollari.

Gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per circa 6,34 miliardi di dollari nel terzo trimestre, segnando il loro trimestre più forte del 2026, mentre Bitcoin si riprendeva dalla prima metà dell’anno.

I fondi hanno chiuso settembre con afflussi netti per 2,65 miliardi di dollari, in calo di circa il 25% rispetto ai 3,52 miliardi di dollari di agosto e dopo i 172 milioni di dollari di luglio, secondo i dati di SoSoValue.

I flussi trimestrali hanno compensato circa 5 miliardi di dollari di deflussi netti registrati nel secondo trimestre. Bitcoin ha guadagnato il 42,71% nel terzo trimestre, il suo più forte guadagno trimestrale dal quarto trimestre del 2024 e la sua migliore performance nel terzo trimestre dal 2017, secondo CoinGlass.

Bitcoin quarterly returns. Source: CoinGlass

Gli afflussi di settembre si sono conclusi con un risultato più debole: mercoledì gli ETF su Bitcoin hanno registrato deflussi netti per circa 149 milioni di dollari, interrompendo una serie di nove giorni di afflussi che aveva attirato circa 3,1 miliardi di dollari.

Gli ETF spot statunitensi su Ether hanno attirato circa 3,05 miliardi di dollari nel terzo trimestre, dopo deflussi netti per circa 714 milioni di dollari nel secondo trimestre, mentre Ether ha guadagnato circa il 71% nel trimestre.

Tra gli altri fondi sulle altcoin, gli ETF su XRP hanno attirato 308 milioni di dollari nel terzo trimestre, portando gli afflussi netti cumulativi a 1,79 miliardi di dollari. Anche gli ETF su Solana e Zcash hanno registrato afflussi netti a settembre, attirando rispettivamente 272 milioni e 246 milioni di dollari.

Correlato: Il numero di depositi di altcoin sugli exchange balza del 160% in due settimane