Gli afflussi di settembre si sono conclusi con un risultato più debole: mercoledì gli ETF su Bitcoin hanno registrato deflussi netti per circa 149 milioni di dollari, interrompendo una serie di nove giorni di afflussi che aveva attirato circa 3,1 miliardi di dollari.
Gli ETF spot statunitensi su Ether hanno attirato circa 3,05 miliardi di dollari nel terzo trimestre, dopo deflussi netti per circa 714 milioni di dollari nel secondo trimestre, mentre Ether ha guadagnato circa il 71% nel trimestre.
Tra gli altri fondi sulle altcoin, gli ETF su XRP hanno attirato 308 milioni di dollari nel terzo trimestre, portando gli afflussi netti cumulativi a 1,79 miliardi di dollari. Anche gli ETF su Solana e Zcash hanno registrato afflussi netti a settembre, attirando rispettivamente 272 milioni e 246 milioni di dollari.
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