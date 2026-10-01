Un documento del Bitcoin Policy Institute afferma che la regola proposta da MSCI sulle «società non operative» potrebbe rimuovere Strategy e Metaplanet dai suoi indici e potrebbe avere radici in una precedente revisione delle tesorerie in criptovalute.

Un think tank sulla politica relativa a Bitcoin ha messo in discussione il modo in cui MSCI ha elaborato la sua ultima proposta per inasprire le regole che disciplinano i suoi indici di mercato, dopo che il fornitore di benchmark ha individuato società tra cui Strategy e Metaplanet per un possibile trattamento come «imprese non operative» e l’esclusione dai suoi indici.

MSCI aveva inizialmente proposto di escludere le società con tesoreria in asset digitali dai suoi indici globali nel 2025, ma ha accantonato il piano a gennaio dopo le reazioni contrarie e ha dichiarato che avrebbe invece esaminato più ampiamente le «società non operative». Il 3 agosto, è tornata con una proposta più ampia che potrebbe comunque rimuovere Strategy e Metaplanet dai suoi indici.

In un documento di ricerca intitolato Il comitato invisibile di Wall Street, il BPI ha indicato metadati che mostrano come la presentazione alla base della consultazione di MSCI fosse archiviata in una cartella interna dedicata alle società con tesoreria in asset digitali. Il BPI ha affermato che il dato «giustifica la domanda se il suo linguaggio più ampio abbia portato avanti» il precedente tentativo di MSCI di escludere le società con tesoreria in asset digitali.

Secondo la proposta più ampia, MSCI valuterebbe innanzitutto se una società dispone di consistenti attività operative, prima di applicare altri cinque test finanziari. La sua simulazione ha mostrato che Strategy, Metaplanet e la società di investimenti nell’uranio Yellow Cake verrebbero rimosse secondo la metodologia proposta.

La rimozione di società con tesoreria in criptovalute come Strategy o Metaplanet dagli indici MSCI potrebbe costringere i fondi che seguono quei benchmark a vendere le loro azioni. Nel 2025, gli analisti di JPMorgan hanno stimato che Strategy potrebbe subire deflussi per circa 2,8 miliardi di dollari se venisse esclusa,

Cointelegraph ha contattato MSCI per un commento, ma non aveva ricevuto risposta prima della pubblicazione.

Il BPI mette in discussione il modo in cui MSCI definisce una società operativa

Dopo aver accantonato a gennaio la sua proposta specifica sulle criptovalute, MSCI ha mantenuto restrizioni provvisorie sulle società interessate con tesoreria in asset digitali, compresi limiti alle nuove aggiunte ai suoi indici, mentre elaborava la revisione più ampia.

MSCI ha dichiarato che il nuovo test mira a individuare le società il cui valore deriva principalmente dall’accumulo di asset, anziché da attività operative che generano ricavi.

Nel documento, il BPI ha inoltre messo in discussione il ricorso di MSCI alle «attività operative», osservando che il termine non è una categoria standardizzata dello stato patrimoniale secondo i principi contabili generalmente accettati degli Stati Uniti o gli International Financial Reporting Standards.

Secondo il BPI, ciò potrebbe dare a MSCI un’ampia discrezionalità nel modo in cui classifica asset come liquidità, investimenti, progetti edilizi e partecipazioni strategiche.

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Il BPI ha affermato che la questione potrebbe estendersi oltre le criptovalute, sostenendo che attività ad alta intensità di capitale come miniere o reti satellitari possono detenere grandi quantità di asset e fare affidamento per anni su finanziamenti esterni prima di generare ricavi.

Ha chiesto a MSCI di pubblicare criteri più chiari e riproducibili per determinare quali società siano idonee a entrare nei suoi indici di mercato ampio.

MSCI ha accettato commenti fino al 30 settembre e ha dichiarato di prevedere l’annuncio dei risultati entro il 16 ottobre o prima. Eventuali modifiche conseguenti dovrebbero entrare in vigore nell’ambito della revisione degli indici di novembre 2026.

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