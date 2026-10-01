Bitcoin intrappolato sotto gli 86.000 dollari mentre le variazioni del PCE offuscano la lettura dell’inflazione

Bitcoin ha annullato i guadagni successivi ai dati PCE, mentre gli analisti hanno avvertito che le modifiche metodologiche hanno complicato la lettura del dato sull’inflazione, risultato inferiore alle attese.

Giovedì Bitcoin (BTC) è rimasto sopra gli 83.000 $, dopo aver ceduto i guadagni successivi alla pubblicazione di dati sull’inflazione statunitense inferiori alle attese.

Punti chiave:

Bitcoin è rimasto in un intervallo dopo che il suo ultimo rally si è fermato a 85.600 $.

I dati sull’inflazione PCE statunitense sono risultati inferiori alle attese, al 3,4% su base annua, ma le modifiche metodologiche hanno complicato la lettura del dato.

L’open interest denominato in BTC è diminuito di quasi il 20%, mentre il suo prezzo è salito del 35% rispetto al minimo di agosto.

Bitcoin cede i guadagni dopo la pubblicazione dei dati PCE

I dati di Coinbase hanno mostrato che BTC/USD era invariato nella giornata, dopo un breve episodio di volatilità in vista della chiusura mensile e del terzo trimestre di settembre.

Grafico a un'ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Bitcoin ha iniziato il quarto trimestre, storicamente il più forte dell'anno, intorno agli 83.550 dollari, dopo aver registrato un guadagno del 42,7% nel terzo trimestre, secondo i dati di CoinGlass: si è trattato della sua migliore performance nel terzo trimestre dal 2017.

Rendimenti trimestrali di BTC/USD (screenshot). Fonte: CoinGlass

La heatmap delle liquidazioni di CoinGlass ha mostrato potenziali cluster di liquidazioni sopra e sotto il prezzo di mercato di Bitcoin.

Giovedì, è apparso un nuovo cluster da 60 milioni di dollari di esposizione stimata alle liquidazioni vicino agli 83.000 dollari, in prossimità del supporto chiave a 82.500 dollari — un livello che l’ analisi ha indicato come critico per il più ampio rimbalzo di Bitcoin dai minimi di giugno.

Heatmap delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass

L'ultimo rally di Bitcoin si è arrestato mercoledì, con BTC/USD che ha invertito la rotta a 85.600 dollari. L'avanzata è seguita a un dato sull'inflazione statunitense inferiore alle attese. L'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Federal Reserve, ad agosto si è attestato al 3,4% su base annua, rispetto alle aspettative del 3,7%.

«Escludendo alimentari ed energia, l'indice dei prezzi PCE è aumentato del 3,0% rispetto a un anno fa», affermava un comunicato ufficiale del Bureau of Economic Analysis (BEA), in riferimento al PCE core.

Indice PCE statunitense. Fonte: BEA

La pubblicazione ha inoltre incorporato modifiche metodologiche che interessano la gestione dei portafogli e la consulenza sugli investimenti, i software e gli accessori informatici e i servizi legali.

«Stimiamo che la sola metodologia potrebbe ridurre l’inflazione PCE core fino a 20 punti base», ha scritto su X la pubblicazione di commenti di mercato The Kobeissi Letter, osservando che anche l’inflazione PCE headline e core di luglio era stata rivista al ribasso di 30 punti base.

Kobeissi ha previsto che i mercati avrebbero «fortemente scontato» il dato di agosto. Mercoledì l’S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,25%, a 7.651 punti, mentre il Dow Jones Industrial Average ha perso lo 0,86%.

I dati del CME FedWatch Tool hanno mostrato che mercoledì i mercati stimavano intorno al 37% la probabilità di un aumento dei tassi di un quarto di punto percentuale alla riunione di ottobre della Fed, con variazioni minime nella giornata. A differenza della scorsa settimana, i mercati favorivano il mantenimento invariato dell’intervallo obiettivo dei federal funds, al 3,75%–4%.

Confronto delle probabilità relative al tasso obiettivo della Fed per la riunione del FOMC di ottobre (screenshot). Fonte: CME Group

L’open interest scende al livello più basso da marzo nonostante i guadagni di Bitcoin

Secondo la piattaforma di analisi on-chain Glassnode, il calo dell’open interest dei futures potrebbe rendere il rally di Bitcoin meno vulnerabile alle liquidazioni forzate.

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Glassnode ha evidenziato una divergenza tra il prezzo di Bitcoin e l’open interest (OI) denominato in BTC, che misura le posizioni futures in essere espresse in Bitcoin.

«Il prezzo è in rialzo del 35% rispetto al minimo di agosto, mentre l’open interest denominato in monete è in calo di quasi il 20%», ha scritto su X.

«Questo porta l’open interest al livello più basso da marzo, rendendo potenzialmente il rally meno suscettibile a liquidazioni forzate delle posizioni a leva.»

OI denominato in Bitcoin rispetto a BTC/USD. Fonte: Glassnode su X.com

Come riportato da Cointelegraph, gli ordini di vendita intorno agli 85.000 $ e le monete detenute dai detentori a lungo termine, concentrate nell’intervallo 84.000–85.000 $, potrebbero rafforzare la resistenza al di sopra del prezzo attuale.