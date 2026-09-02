Gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno ridotto del 66% i deflussi netti da inizio anno, mentre Bitcoin ha guadagnato circa il 25% ad agosto; gli ETF su Ether sono diventati positivi da inizio anno, raggiungendo 732 milioni di dollari, e gli ETF su XRP hanno raggiunto 502 milioni di dollari.

I fondi negoziati in borsa (ETF) spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno chiuso il loro miglior mese del 2026, accompagnato dal più grande rialzo mensile di Bitcoin da novembre 2024.

Gli ETF Bitcoin hanno attirato 3,52 miliardi di dollari di afflussi netti ad agosto, il loro totale mensile più elevato del 2026 e un forte aumento rispetto ai soli 172 milioni di dollari di afflussi di luglio, secondo i dati di SoSoValue.

Bitcoin (BTC) ha guadagnato circa il 25% ad agosto, registrando la sua migliore performance mensile dal rialzo del 37,29% di novembre 2024, secondo CoinGlass.

Lo slancio di agosto ha rapidamente ceduto il passo a un inizio di settembre più debole, poiché i flussi degli ETF sono diventati negativi e Bitcoin è sceso brevemente sotto i 77.000 dollari.

Agosto riduce del 66% i deflussi da inizio anno, portandoli a 1,77 miliardi di dollari

Gli afflussi di 3,52 miliardi di dollari negli ETF Bitcoin ad agosto hanno ridotto di circa il 66% i deflussi netti da inizio anno, da 5,29 miliardi di dollari a 1,77 miliardi di dollari.

I maggiori deflussi mensili si sono verificati a giugno, con 4,51 miliardi di dollari, seguiti dai 2,43 miliardi di dollari di maggio e dagli 1,61 miliardi di dollari di gennaio, secondo i dati di SoSoValue.

Flussi mensili negli ETF Bitcoin spot statunitensi nel 2026. Fonte: SoSoValue

I fondi hanno registrato afflussi netti in 16 delle 21 giornate di contrattazione di agosto, incluse nove sessioni consecutive dal 17 al 27 agosto.

Gli asset netti complessivi sono saliti a 99,61 miliardi di dollari alla fine di agosto dai 76,29 miliardi di dollari alla fine di luglio, con un aumento di circa il 31%. Il volume mensile degli scambi è aumentato di quasi il 49%, passando da 39,37 miliardi di dollari a 58,63 miliardi di dollari.

Settembre si apre con deflussi per 236 milioni di dollari dagli ETF Bitcoin

Gli ETF Bitcoin spot statunitensi hanno iniziato settembre con deflussi netti pari a 236,46 milioni di dollari martedì, invertendo gli afflussi netti di 216,70 milioni di dollari registrati lunedì. Il deflusso ha segnato il più grande calo giornaliero dal 31 luglio, quando i fondi avevano perso 265,37 milioni di dollari.

L'inversione è arrivata mentre Bitcoin è sceso brevemente sotto i 77.000 dollari martedì, dopo essere stato scambiato sopra gli 80.000 dollari alla fine di agosto, secondo CoinGecko.

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Gli ETF su Ether e XRP sono rimasti in territorio positivo martedì. Gli ETF spot su Ether (ETH) hanno attirato circa 11 milioni di dollari martedì, mentre gli ETF spot su XRP (XRP) hanno raccolto 14,4 milioni di dollari.

Agosto ha portato gli ETF su Ether in territorio positivo per il 2026, con afflussi netti da inizio anno pari a 732 milioni di dollari, dopo che alla fine di luglio erano in rosso di circa 1,12 miliardi di dollari.

Gli ETF su XRP hanno raggiunto afflussi netti da inizio anno pari a 502 milioni di dollari, in aumento di circa il 46% rispetto ai 343 milioni di dollari della fine di luglio.

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