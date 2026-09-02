Uno degli indicatori della domanda on-chain di Bitcoin torna negativo dopo un breve rimbalzo ad agosto, mentre il prezzo di BTC è sceso sotto i 77.000 $ in concomitanza con un più ampio sell-off su obbligazioni e azioni.

Bitcoin (BTC) ha subito un sell-off nelle prime ore delle contrattazioni europee di mercoledì, raggiungendo minimi locali di 76.400 $, secondo i dati di CoinGecko.

Punti chiave:

L’indicatore della domanda apparente di Bitcoin torna negativo, mentre il prezzo di BTC scende a un minimo locale di 76.400 $ prima di recuperare quota 77.000 $.

USD/JPY crolla bruscamente a 158,5, alimentando le speculazioni sul fatto che abbia avuto luogo un altro intervento sullo yen.

Le azioni asiatiche subiscono un forte sell-off: il KOSPI sudcoreano cala del 4,0% a 6.562,72, mentre il Nikkei 225 giapponese perde il 2,9% a 64.325,64.

La domanda apparente di Bitcoin torna negativa

Il movimento di BTC si è verificato dopo che gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato deflussi per 236 milioni di dollari il giorno prima. I dati di CryptoQuant mostrano ora che la domanda apparente di Bitcoin è tornata negativa dopo una breve pausa durante il rally di agosto.

Prezzo di Bitcoin e domanda apparente, variazione a 30 giorni. Fonte: CryptoQuant

L’indicatore si ispira a metriche simili dei mercati delle materie prime e misura la differenza tra l’emissione di monete appena minate e le variazioni dell’offerta inattiva. Un valore positivo della domanda implica che le vecchie monete tornano a essere attive e che il mercato le sta assorbendo insieme alla nuova emissione. Questo è considerato un segnale di domanda spot attiva. Valori negativi indicano che le monete entrano in stato di dormienza più rapidamente di quanto i miner le emettano.

Al momento della stesura, BTC ha recuperato quota 77.000 dollari, ma rimane sotto un’area di resistenza di cui abbiamo già parlato.

Vendite di obbligazioni e azioni asiatiche

Il crollo globale del mercato obbligazionario riportato lunedì da Cointelegraph si è leggermente attenuato, mentre il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni è brevemente sceso sotto il 4,8%. Alle 13:00 UTC si è verificato un movimento anomalo dei prezzi nella coppia USD/JPY, interpretato ampiamente dai commentatori come un segnale di un altro intervento della banca centrale. USD/JPY è sceso a 158,5, arretrando dal livello psicologico di 160, ampiamente considerato la soglia che la Banca del Giappone (BOJ) difenderà. Al momento della stesura, non è stato diramato alcun annuncio ufficiale in merito.

Grafico giornaliero della coppia di trading USD/JPY. Fonte: TradingView

Nel frattempo, i titoli azionari asiatici hanno subito forti ribassi, probabilmente a causa dell'impennata dei prezzi del petrolio e di ulteriori prese di profitto nel settore dell'IA. Il KOSPI sudcoreano ha guidato il calo, perdendo il 4,0% e chiudendo a 6.562,72, mentre i produttori di chip SK Hynix e Samsung Electronics hanno ceduto rispettivamente il 4% e il 4,7%.

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Il Nikkei 225 giapponese è sceso del 2,9% a 64.325,64, appesantito dai titoli tecnologici a maggiore capitalizzazione, tra cui SoftBank Group, un investitore di OpenAI. Il TAIEX di Taiwan ha completato il quadro delle perdite con un calo dell'1,7%. A luglio, Cointelegraph aveva riferito delle prime crepe che iniziavano a emergere sul versante statunitense del trade sull'IA, poiché gli spread creditizi sugli hyperscaler sono aumentati significativamente.