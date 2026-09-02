Remixpoint ha venduto ETH, SOL, XRP e DOGE per 5,5 milioni di dollari, registrando un guadagno netto di 736.000 dollari mentre restringeva la propria strategia sulle criptovalute per concentrarsi su Bitcoin.

Remixpoint, una delle maggiori società giapponesi detentrici di Bitcoin, ha venduto tutti i suoi altcoin, lasciando circa 1.506 BTC (115 milioni di dollari) come unica partecipazione in criptovalute mentre orienta la propria strategia crypto su Bitcoin.

Remixpoint ha venduto le proprie partecipazioni in Ether (ETH), Solana (SOL), XRP (XRP) e Dogecoin (DOGE) per un totale di 878,8 milioni di yen (5,5 milioni di dollari), generando un guadagno di 117,8 milioni di yen (736.000 dollari), secondo una comunicazione della società diffusa mercoledì.

La società ha registrato guadagni sulle vendite di ETH, SOL e XRP, ma ha venduto le proprie partecipazioni in DOGE con una perdita di 3,26 milioni di yen (20.000 dollari). La società ha completato la vendita martedì e prevede di contabilizzare il guadagno nel secondo trimestre dell’esercizio fiscale che terminerà a marzo 2027.

Remixpoint è il terzo maggiore detentore aziendale di Bitcoin in Giappone. Fonte: Bitcoin Treasuries

Prima della vendita, Remixpoint deteneva circa 901 ETH, 13.920 SOL, 1,19 milioni di XRP e 2,8 milioni di DOGE. In base ai prezzi di CoinGecko al momento della pubblicazione, quelle partecipazioni avrebbero avuto un valore rispettivamente di circa 2,14 milioni di dollari, 1,36 milioni di dollari, 1,57 milioni di dollari e 226.000 dollari.

Remixpoint ha dichiarato di aver deciso di vendere le altcoin dopo aver preso in considerazione le condizioni di mercato, il loro profilo di rischio-rendimento e la propria strategia finanziaria. Remixpoint ha affermato che concentrare il proprio portafoglio crypto su Bitcoin mira a «chiarire la strategia di investimento» e «migliorare l’efficienza del capitale».

Remixpoint ha inoltre generato rendimenti dalle proprie partecipazioni in Bitcoin. Secondo la comunicazione, la società ha guadagnato 14,92 BTC dalle attività di prestito tra il 24 febbraio e il 31 agosto, per un valore di 164,2 milioni di yen (1 milione di dollari).

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