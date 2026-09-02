Remixpoint è il terzo maggiore detentore aziendale di Bitcoin in Giappone. Fonte: Bitcoin Treasuries
Prima della vendita, Remixpoint deteneva circa 901 ETH, 13.920 SOL, 1,19 milioni di XRP e 2,8 milioni di DOGE. In base ai prezzi di CoinGecko al momento della pubblicazione, quelle partecipazioni avrebbero avuto un valore rispettivamente di circa 2,14 milioni di dollari, 1,36 milioni di dollari, 1,57 milioni di dollari e 226.000 dollari.
Remixpoint ha dichiarato di aver deciso di vendere le altcoin dopo aver preso in considerazione le condizioni di mercato, il loro profilo di rischio-rendimento e la propria strategia finanziaria. Remixpoint ha affermato che concentrare il proprio portafoglio crypto su Bitcoin mira a «chiarire la strategia di investimento» e «migliorare l’efficienza del capitale».
Remixpoint ha inoltre generato rendimenti dalle proprie partecipazioni in Bitcoin. Secondo la comunicazione, la società ha guadagnato 14,92 BTC dalle attività di prestito tra il 24 febbraio e il 31 agosto, per un valore di 164,2 milioni di yen (1 milione di dollari).
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