Gli afflussi degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti sono rallentati a 232,1 milioni di dollari, mentre una serie positiva di otto giorni ha raggiunto i 2,8 miliardi di dollari e i fondi su XRP hanno registrato il maggiore afflusso dal 5 gennaio.

Mercoledì i fondi negoziati in borsa (ETF) spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti per 232,1 milioni di dollari, in rallentamento rispetto al giorno precedente, prolungando a otto giornate di negoziazione la serie di afflussi.

L’ultimo afflusso è stato inferiore di circa il 26% rispetto ai 314,4 milioni di dollari di martedì e ha segnato il totale giornaliero più basso dal 18 agosto, secondo i dati di SoSoValue.

La serie di otto sessioni ha attirato circa 2,8 miliardi di dollari, riducendo i deflussi netti da inizio anno a circa 2,03 miliardi di dollari. Gli afflussi netti cumulativi sono saliti a 54,6 miliardi di dollari, mentre il totale degli asset netti ha raggiunto i 98,6 miliardi di dollari.

Afflussi giornalieri negli ETF spot statunitensi su Bitcoin dal 17 agosto. Fonte: SoSoValue

Il rallentamento è arrivato mentre Bitcoin ristagnava dopo aver superato brevemente gli 80.000 dollari martedì. Al momento della pubblicazione, Bitcoin veniva scambiato a circa 78.759 dollari, in calo dello 0,3% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko.

Nonostante l’andamento stagnante del prezzo di Bitcoin, giovedì il sentiment del mercato crypto si è rafforzato. Il Crypto Fear & Greed Index è salito a 71 dai 65 del giorno precedente, rimanendo in territorio di «avidità», secondo Alternative.me.

L’Indice Crypto Fear & Greed. Fonte: Alternative.me

Tra i fondi altcoin, anche gli ETF spot su Ether statunitensi hanno registrato mercoledì l’ottavo giorno consecutivo di afflussi, attirando 192,4 milioni di dollari.

Gli ETF spot su XRP quotati negli Stati Uniti hanno attirato mercoledì 28,1 milioni di dollari, il loro maggiore afflusso giornaliero dal 5 gennaio, secondo SoSoValue. Gli afflussi netti cumulativi hanno raggiunto 1,62 miliardi di dollari.

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