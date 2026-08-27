Afflussi giornalieri negli ETF spot statunitensi su Bitcoin dal 17 agosto. Fonte: SoSoValue
Il rallentamento è arrivato mentre Bitcoin ristagnava dopo aver superato brevemente gli 80.000 dollari martedì. Al momento della pubblicazione, Bitcoin veniva scambiato a circa 78.759 dollari, in calo dello 0,3% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko.
Nonostante l’andamento stagnante del prezzo di Bitcoin, giovedì il sentiment del mercato crypto si è rafforzato. Il Crypto Fear & Greed Index è salito a 71 dai 65 del giorno precedente, rimanendo in territorio di «avidità», secondo Alternative.me.
L’Indice Crypto Fear & Greed. Fonte: Alternative.me
Tra i fondi altcoin, anche gli ETF spot su Ether statunitensi hanno registrato mercoledì l’ottavo giorno consecutivo di afflussi, attirando 192,4 milioni di dollari.
Gli ETF spot su XRP quotati negli Stati Uniti hanno attirato mercoledì 28,1 milioni di dollari, il loro maggiore afflusso giornaliero dal 5 gennaio, secondo SoSoValue. Gli afflussi netti cumulativi hanno raggiunto 1,62 miliardi di dollari.
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