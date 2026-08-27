StarkWare ha dichiarato che la transazione sperimentale ha dimostrato una spesa Bitcoin resistente ai quanti senza un fork, ma è costata fino a 200 dollari e ha richiesto l'invio diretto al miner.

Il ricercatore di StarkWare Avihu Levy ha testato una transazione sperimentale resistente ai computer quantistici sulla mainnet di Bitcoin, in quella che la società ha descritto come la prima transazione del suo genere.

Secondo StarkWare, la transazione è stata confermata mercoledì nel blocco Bitcoin 964.199. I dati onchain mostrano che ha utilizzato un output da 10.000 satoshi protetto dallo schema Quantum Safe Bitcoin (QSB) di Levy, mentre MARA Pool ha minato il blocco dopo aver ricevuto la transazione tramite il suo servizio Slipstream.

Il paper e il repository del codice di Levy hanno affermato che QSB combina firme una tantum basate su hash con ricerche computazionali che associano un’autorizzazione a una transazione specifica. La costruzione è pensata per impedire la falsificazione anche nel caso in cui un computer quantistico riesca a violare la crittografia a curva ellittica utilizzata da Bitcoin.

Il test porta la proposta di Levy di aprile dalla teoria a una dimostrazione onchain, mostrando che le regole di consenso esistenti di Bitcoin possono supportare una forma di spesa resistente ai computer quantistici senza modifiche al protocollo.

Il metodo Bitcoin resistente ai computer quantistici resta costoso

A marzo, i ricercatori di Google hanno stimato che un computer quantistico sufficientemente potente potrebbe teoricamente ricavare una chiave privata Bitcoin in un intervallo compreso tra nove e dodici minuti dopo che la sua chiave pubblica diventa visibile. Google ha affermato che ciò potrebbe consentire a un aggressore di sostituire una transazione in sospeso durante la finestra di conferma di Bitcoin.

Levy ha poi presentato QSB ad aprile, stimando che la generazione di una transazione avrebbe richiesto tra 75 e 150 dollari di calcolo su GPU. L’ha descritta come una misura di ultima istanza, non come un sostituto delle protezioni a livello di protocollo.

Il portavoce di StarkWare Nathan Jeffay ha dichiarato a Cointelegraph che la transazione completata è costata “poche centinaia di dollari”, stimando la spesa in circa 150-200 dollari. Il comunicato di StarkWare ha affermato che il processo ha richiesto ore di calcolo.

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Il repository di Levy classifica inoltre le transazioni QSB come non standard secondo le policy predefinite di relay di Bitcoin Core. StarkWare ha affermato che, di conseguenza, i nodi ordinari non avrebbero propagato la transazione prima della conferma, rendendo necessario inviarla direttamente tramite il servizio Slipstream di MARA.

QSB si applica alle singole transazioni Bitcoin, anziché aggiornare la crittografia dell’intera rete. “Dovrebbe esserci un soft fork, e credo che ci sarà”, ha dichiarato il CEO di StarkWare Eli Ben-Sasson, aggiungendo che QSB offre una rete di sicurezza mentre vengono sviluppate protezioni a livello di protocollo.

Gli sviluppatori di Bitcoin stanno valutando separatamente proposte tra cui la BIP-360, un soft fork proposto che introdurrebbe un tipo di output Pay-to-Merkle-Root, rimuovendo al contempo la spesa tramite key path di Taproot, vulnerabile ai computer quantistici.

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