Secondo quanto riferito, Bithumb ha ottenuto sentenze di primo grado in due cause per recuperare i proventi dagli utenti che hanno venduto Bitcoin accreditati a causa del suo errore da 40 miliardi di dollari.

Secondo quanto riferito, l’exchange sudcoreano di criptovalute Bithumb ha ottenuto sentenze di primo grado in due cause contro i propri utenti per recuperare i proventi dei Bitcoin accreditati per errore sui loro conti.

Il Tribunale distrettuale centrale di Seoul si è pronunciato a favore di Bithumb mercoledì e giovedì in due delle quattro cause intentate contro utenti che avevano venduto Bitcoin accreditati per errore sui loro conti, secondo un rapporto di Chosun Biz.

La sentenza di giovedì riguardava una richiesta di 194 milioni di won (140.000 dollari), mentre quella di mercoledì riguardava una richiesta di 5 milioni di won (3.600 dollari). Altre due cause, che chiedono circa 14,8 milioni di won (10.700 dollari) e 500 milioni di won (362.000 dollari), sono ancora pendenti.

Secondo il rapporto, entrambi i casi sono proseguiti tramite notificazione per pubblici proclami perché i documenti giudiziari non potevano essere consegnati agli imputati con i metodi ordinari.

Le sentenze riferite fanno progredire gli sforzi di Bithumb per recuperare i fondi derivanti dall’errore di febbraio dell’exchange, quando quest’ultimo accreditò per errore 620.000 BTC, che all’epoca valevano più di 40 miliardi di dollari.

Bithumb punta a recuperare i proventi delle vendite di Bitcoin

Bithumb ha dichiarato che l’errore si è verificato durante un evento promozionale il 6 febbraio 2026, quando prevedeva di distribuire ricompense pari a 620.000 won, ovvero circa 420 dollari dell’epoca, a 249 utenti. Un dipendente ha selezionato per errore Bitcoin invece di won sudcoreani come unità di pagamento e ha accreditato 620.000 BTC sui conti dei clienti.

Successivamente l’exchange ha dichiarato di aver recuperato 618.212 BTC, ovvero il 99,7% dell’importo accreditato per errore. Tuttavia, alcuni utenti avevano già venduto 1.788 BTC dei saldi accreditati prima che Bithumb congelasse i conti interessati.

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A marzo Bithumb ha intentato quattro cause per arricchimento senza causa contro gli utenti che avevano venduto i Bitcoin accreditati per errore e non avevano restituito i proventi. Secondo quanto riferito, la società chiedeva il denaro derivante da quelle vendite, non i Bitcoin.

La FSS avvia il procedimento sanzionatorio per l’errore di Bithumb

Il Servizio di vigilanza finanziaria della Corea del Sud (FSS) ha indagato su Bithumb per l’errore del 6 febbraio relativo ai Bitcoin, concentrandosi su come l’exchange potesse accreditare ai clienti Bitcoin che non deteneva. Secondo quanto riferito, all’inizio di agosto l’autorità di regolamentazione ha inviato a Bithumb un parere ispettivo, dando formalmente avvio al procedimento sanzionatorio, ma non è stata annunciata alcuna sanzione definitiva.

Cointelegraph ha contattato la Commissione per i servizi finanziari della Corea del Sud (FSC), che supervisiona la FSS, per un aggiornamento sull’indagine e sulle possibili sanzioni contro Bithumb, ma non ha ricevuto risposta entro il momento della pubblicazione.

Quest’anno Bithumb ha dovuto affrontare anche altri controlli giudiziari. A giugno la polizia sudcoreana ha perquisito i suoi uffici nell’ambito di un’indagine separata relativa a presunti favoritismi nelle assunzioni riguardanti il parlamentare Kim Byung-ki, mentre la società sta contestando una separata sospensione parziale dell’attività di sei mesi per violazioni delle norme antiriciclaggio. Ad aprile un tribunale di Seoul ha sospeso l’efficacia della sospensione in attesa di una decisione sul ricorso di Bithumb.

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