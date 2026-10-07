Martedì gli ETF su Bitcoin hanno registrato nuovamente afflussi netti per 119 milioni di dollari nonostante il calo dei prezzi, mentre i fondi su Ether hanno raggiunto una serie di deflussi durata sei sessioni, per un totale di 408 milioni di dollari.

Martedì gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti sono tornati a registrare afflussi netti, mentre gli ETF su Ether hanno esteso la loro serie di deflussi a sei sessioni di negoziazione.

Martedì gli ETF su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 119 milioni di dollari, invertendo la perdita di 90 milioni di dollari di lunedì, secondo i dati di SoSoValue.

Martedì Bitcoin è sceso da oltre 86.600 dollari a meno di 84.000 dollari. Al momento della pubblicazione, BTC era scambiato a 83.971 dollari, in calo del 2,1% nelle 24 ore precedenti, secondo CoinGecko.

Il collaboratore di CryptoQuant MorenoDV ha dichiarato che la ripresa di Bitcoin ha dovuto affrontare maggiori prese di profitto, poiché il prezzo veniva scambiato a un premio sostanziale rispetto alla base di costo stimata di 68.900 dollari dei trader attivi. Ha aggiunto che il mantenimento della ripresa sarebbe dipeso dalla capacità della nuova domanda di assorbire tali vendite.

Nel frattempo, gli ETF su Ether hanno continuato a registrare deflussi, segnando deflussi per 202 milioni di dollari martedì, in forte aumento rispetto ai circa 51 milioni di dollari di lunedì. I deflussi totali nel periodo sono saliti a circa 408 milioni di dollari.

Martedì anche gli altri ETF sulle criptovalute hanno registrato flussi contrastanti. Gli ETF su XRP hanno attirato 3,1 milioni di dollari, mentre gli ETF su Solana (SOL) hanno registrato deflussi per 3,7 milioni di dollari. Gli ETF su Zcash (ZEC) non hanno registrato flussi netti dopo aver registrato deflussi nelle due precedenti sessioni di negoziazione.

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