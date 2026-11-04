Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per oltre 1 miliardo di dollari in tre giorni di negoziazione, ma Bitwise, gestore di asset crypto, afferma che i prelievi non segnalano un ritiro duraturo da parte degli investitori istituzionali.

Martedì gli investitori hanno ritirato altri 116 milioni di dollari dai fondi, portando i deflussi netti da venerdì a 1,16 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue.

«Ritengo che sia legato a un contesto di breve termine caratterizzato da avversione al rischio, piuttosto che a un cambiamento strutturale nel sentiment istituzionale», ha dichiarato a Cointelegraph André Dragosch, responsabile della ricerca di Bitwise.

I prelievi hanno fatto seguito all’ hacking da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance di giovedì, che ha sollevato dubbi sulla fiducia degli investitori e sulla sicurezza della custodia degli ETF.

Dragosch ha attribuito i deflussi a un indebolimento del sentiment di mercato, piuttosto che a timori per la sicurezza degli asset detenuti dagli ETF.

Le istituzioni mantengono le proprie posizioni

Dragosch ha affermato che i flussi degli ETF riflettono sia l’adozione istituzionale a lungo termine sia i cambiamenti a breve termine nel sentiment degli investitori.

Ha citato un recente sondaggio di Bitwise condotto su 15 istituzioni, nessuna delle quali aveva ridotto la propria esposizione agli ETF su Bitcoin durante il mercato ribassista. Anche i documenti normativi statunitensi hanno mostrato che la maggior parte delle categorie di investitori istituzionali, ad eccezione degli hedge fund, aveva mantenuto in larga misura le proprie posizioni.

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Secondo Dragosch, gli investitori retail detengono ancora la maggior parte degli ETF su Bitcoin e tendono a reagire più intensamente alla volatilità del mercato.

Secondo Dragosch, l’analisi di Bitwise ha rilevato che gli afflussi negli ETF seguono da vicino il sentiment più ampio del mercato crypto, che si è indebolito in prossimità dell’hacking ai danni di Binance.

I deflussi rallentano mentre migliora il sentiment su Bitcoin

I deflussi di 116 milioni di dollari di martedì hanno segnato un rallentamento rispetto ai 399 milioni di dollari di lunedì e ai 643 milioni di dollari di venerdì, estendendo a tre sessioni di negoziazione la serie di deflussi dai fondi.

Il Crypto Fear & Greed Index è salito a 34 dai 26 di lunedì, pur rimanendo nella categoria «Paura». Bitcoin ha guadagnato circa l’1,6% nelle ultime 24 ore, arrivando a essere scambiato vicino ai 78.000 dollari al momento della pubblicazione, secondo CoinGecko.

Gli ultimi prelievi hanno portato i deflussi netti dei fondi nel 2026 a circa 153 milioni di dollari.

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L’hack di Binance solleva interrogativi sulla custodia degli ETF

L’hack di Binance ha suscitato preoccupazioni tra alcuni osservatori del settore riguardo alla custodia degli ETF crypto, in particolare perché i principali fondi si affidano a un numero ristretto di custodi.

Dragosch ha sottolineato le differenze tra i sistemi di sicurezza utilizzati dagli exchange crypto e dai custodi istituzionali, osservando che l’incidente di Binance ha riguardato gli hot wallet, collegati a Internet, e non i cold wallet.

«Al contrario, i fondi istituzionali detenuti presso Coinbase Custody sono custoditi in cold storage che, per definizione, non sono connessi a Internet», ha dichiarato Dragosch.

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