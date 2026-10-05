Gli ETF su Bitcoin registrano la terza settimana di afflussi, mentre gli ETF su Ether perdono 138 milioni di dollari

Mercati Pubblicato 5 ott 2026

Gli afflussi negli ETF su Bitcoin hanno raggiunto la terza settimana consecutiva, mentre gli ETF su Ether sono passati ai deflussi e i fondi su Zcash hanno registrato il primo deflusso settimanale.