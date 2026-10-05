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Scritto da Helen PartzAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

Gli ETF su Bitcoin registrano la terza settimana di afflussi, mentre gli ETF su Ether perdono 138 milioni di dollari

MercatiPubblicato5 ott 2026

Gli afflussi negli ETF su Bitcoin hanno raggiunto la terza settimana consecutiva, mentre gli ETF su Ether sono passati ai deflussi e i fondi su Zcash hanno registrato il primo deflusso settimanale.

Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato una terza settimana consecutiva di afflussi netti, mentre gli ETF su Ether sono tornati a registrare deflussi netti.

Gli ETF su Bitcoin hanno attirato 241,1 milioni di dollari la scorsa settimana, portando gli afflussi netti cumulativi a 57,8 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue.

I fondi hanno aggiunto 2,4 miliardi di dollari e 6,2 milioni di dollari nelle due settimane precedenti, mentre gli afflussi netti dall'inizio dell'anno ammontano ora a circa 1,2 miliardi di dollari.

Gli ETF su Ether hanno registrato deflussi netti settimanali per 138 milioni di dollari dopo aver attirato 690 milioni di dollari la settimana precedente. Gli afflussi netti dall'inizio dell'anno ammontavano a circa 1,5 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue.

Bitcoin veniva scambiato a circa 86.200 dollari al momento della pubblicazione, in rialzo del 3,7% negli ultimi sette giorni, secondo CoinGecko. Ether veniva scambiato a circa 2.727 dollari, in rialzo del 3% nello stesso periodo.

Tra gli altri ETF sulle altcoin, i fondi su Zcash hanno registrato il primo deflusso settimanale mai rilevato, con una perdita di circa 94 milioni di dollari, mentre gli ETF su Solana e XRP hanno prolungato le rispettive serie di afflussi, con 2,4 milioni e 4,7 milioni di dollari, rispettivamente.

Anche il sentiment del mercato crypto si è indebolito. Il Crypto Fear & Greed Index di Alternative.me è rimasto in territorio “Greed”, a 70, in calo da 74.

Correlato: Gli afflussi negli ETF su Bitcoin lasciano incerta la domanda istituzionale: CoinShares

Questo articolo è redatto in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph ed è destinato esclusivamente a scopi informativi. Non costituisce consulenza o raccomandazioni di investimento. Tutti gli investimenti e le operazioni comportano rischi; i lettori sono incoraggiati a condurre ricerche indipendenti.

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