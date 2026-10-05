Gli ETF su Bitcoin registrano la terza settimana di afflussi, mentre gli ETF su Ether perdono 138 milioni di dollari
Gli afflussi negli ETF su Bitcoin hanno raggiunto la terza settimana consecutiva, mentre gli ETF su Ether sono passati ai deflussi e i fondi su Zcash hanno registrato il primo deflusso settimanale.
Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato una terza settimana consecutiva di afflussi netti, mentre gli ETF su Ether sono tornati a registrare deflussi netti.
Gli ETF su Bitcoin hanno attirato 241,1 milioni di dollari la scorsa settimana, portando gli afflussi netti cumulativi a 57,8 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue.
I fondi hanno aggiunto 2,4 miliardi di dollari e 6,2 milioni di dollari nelle due settimane precedenti, mentre gli afflussi netti dall'inizio dell'anno ammontano ora a circa 1,2 miliardi di dollari.
Gli ETF su Ether hanno registrato deflussi netti settimanali per 138 milioni di dollari dopo aver attirato 690 milioni di dollari la settimana precedente. Gli afflussi netti dall'inizio dell'anno ammontavano a circa 1,5 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue.
Bitcoin veniva scambiato a circa 86.200 dollari al momento della pubblicazione, in rialzo del 3,7% negli ultimi sette giorni, secondo CoinGecko. Ether veniva scambiato a circa 2.727 dollari, in rialzo del 3% nello stesso periodo.
Tra gli altri ETF sulle altcoin, i fondi su Zcash hanno registrato il primo deflusso settimanale mai rilevato, con una perdita di circa 94 milioni di dollari, mentre gli ETF su Solana e XRP hanno prolungato le rispettive serie di afflussi, con 2,4 milioni e 4,7 milioni di dollari, rispettivamente.
Anche il sentiment del mercato crypto si è indebolito. Il Crypto Fear & Greed Index di Alternative.me è rimasto in territorio “Greed”, a 70, in calo da 74.
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