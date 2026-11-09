La scorsa settimana gli exchange-traded fund (ETF) spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato deflussi netti per 1,28 miliardi di dollari, i maggiori prelievi settimanali da fine giugno.

I prelievi hanno portato i deflussi netti dei fondi dall’inizio dell’anno a circa 919 milioni di dollari, secondo SoSoValue. A ottobre i fondi avevano già registrato deflussi netti per 515 milioni di dollari.

La scorsa settimana Bitcoin è sceso sotto i 76.000 dollari mentre i trader valutavano le conseguenze dell’hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance, l’incertezza dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e un’ondata di vendite sui titoli tecnologici.

L’IBIT di BlackRock guida i deflussi dagli ETF su Bitcoin

La scorsa settimana l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, il più grande ETF spot su Bitcoin al mondo per asset, ha registrato deflussi netti per 1,21 miliardi di dollari, secondo i dati di Farside Investors.

I prelievi hanno esteso a sei sessioni di negoziazione consecutive la serie negativa dell’IBIT, con circa 1,44 miliardi di dollari ritirati dal fondo dal 30 ottobre. L’IBIT rappresentava circa il 95% del totale settimanale riportato da SoSoValue.

L’IBIT ha registrato deflussi netti per sei sessioni di negoziazione consecutive fino a venerdì, portando i prelievi dal 30 ottobre a circa 1,44 miliardi di dollari.

Source: Farside Investors

Il Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity ha registrato afflussi netti per circa 93 milioni di dollari nella settimana, nonostante giovedì abbia perso quasi 200 milioni di dollari.

Bitfire segnala ulteriori rischi di ribasso per Bitcoin

Il mutamento delle aspettative sui tassi d’interesse statunitensi, l’incertezza dopo le elezioni di metà mandato e la debolezza dei titoli tecnologici hanno pesato sui mercati delle criptovalute, ha affermato Bitfire Research in una dichiarazione condivisa con Cointelegraph.

Bitfire ha affermato che gli investitori stavano inoltre rivalutando la possibilità che il Congresso approvasse il CLARITY Act entro la fine dell’anno.

Correlato: Il prezzo di Bitcoin scende sotto i 75.000 dollari mentre i mercati delle criptovalute non riescono a beneficiare del rimbalzo dei titoli tecnologici

Bitfire ha citato un valore di 25 per il Crypto Fear & Greed Index e un Coinbase Premium negativo, indicando che Bitcoin era scambiato a sconto su Coinbase rispetto al benchmark dell’indicatore.

The Crypto Fear & Greed Index. Source: Alternative.me

Bitfire ha descritto il mercato come in una «fase di breakdown e ricerca di un minimo», indicando i prossimi dati sull’inflazione statunitense e i segnali della Federal Reserve come fattori da monitorare. Ha affermato che una rottura prolungata al di sotto dell’intervallo di supporto compreso tra 74.400 e 75.000 dollari potrebbe portare a ulteriori vendite.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a 74.049 dollari, al di sotto del limite inferiore di tale intervallo. Era in calo del 5% in sette giorni e del 2,3% in 24 ore, secondo CoinGecko.

Rivista: Vitalik «sposta» ETH verso una riserva di valore, il settore crypto soffre dopo le elezioni di metà mandato negli USA: Hodler’s Digest