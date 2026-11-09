Il Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity ha registrato afflussi netti per circa 93 milioni di dollari nella settimana, nonostante giovedì abbia perso quasi 200 milioni di dollari.
Il mutamento delle aspettative sui tassi d’interesse statunitensi, l’incertezza dopo le elezioni di metà mandato e la debolezza dei titoli tecnologici hanno pesato sui mercati delle criptovalute, ha affermato Bitfire Research in una dichiarazione condivisa con Cointelegraph.
Bitfire ha affermato che gli investitori stavano inoltre rivalutando la possibilità che il Congresso approvasse il CLARITY Act entro la fine dell’anno.
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Bitfire ha citato un valore di 25 per il Crypto Fear & Greed Index e un Coinbase Premium negativo, indicando che Bitcoin era scambiato a sconto su Coinbase rispetto al benchmark dell’indicatore.
Bitfire ha descritto il mercato come in una «fase di breakdown e ricerca di un minimo», indicando i prossimi dati sull’inflazione statunitense e i segnali della Federal Reserve come fattori da monitorare. Ha affermato che una rottura prolungata al di sotto dell’intervallo di supporto compreso tra 74.400 e 75.000 dollari potrebbe portare a ulteriori vendite.
Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a 74.049 dollari, al di sotto del limite inferiore di tale intervallo. Era in calo del 5% in sette giorni e del 2,3% in 24 ore, secondo CoinGecko.
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