Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato mercoledì afflussi netti per 528 milioni di dollari, mentre Bitcoin è brevemente salito sopra gli 84.700 dollari prima di arretrare.

I fondi hanno esteso a tre sessioni consecutive la serie di afflussi, aggiungendo 23 milioni di dollari martedì e 526,6 milioni di dollari lunedì, secondo i dati di SoSoValue. Le tre sessioni hanno attirato complessivamente 1,08 miliardi di dollari.

Gli afflussi di mercoledì hanno portato gli afflussi netti di ottobre a circa 461 milioni di dollari, mentre gli afflussi netti da inizio anno hanno raggiunto 1,34 miliardi di dollari.

Secondo i dati di Farside Investors, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha guidato mercoledì gli afflussi con 235 milioni di dollari, seguito dal Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) con circa 213 milioni di dollari.

Gli ultimi afflussi sono seguiti a due settimane consecutive di deflussi, con gli ETF Bitcoin che hanno registrato deflussi per 228 milioni di dollari la scorsa settimana e per 681 milioni di dollari la settimana precedente.

Il rally di Bitcoin di mercoledì lo ha portato a un massimo intraday di 84.777 dollari, prima che arretrasse a 82.485 dollari al momento della pubblicazione, secondo CoinGecko.

Anche gli ETF sulle altcoin hanno registrato afflussi modesti. Gli ETF su Ether hanno arrestato le perdite, registrando afflussi netti per 15 milioni di dollari dopo una serie di deflussi durata cinque sessioni. Gli ETF su Solana hanno interrotto una serie di deflussi durata 13 giorni con afflussi per circa 585.000 dollari, mentre gli ETF su XRP hanno aggiunto circa 709.000 dollari.

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