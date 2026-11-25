«Nel breve termine, i flussi verso Bitcoin rimarranno sotto pressione finché i titoli dell’intelligenza artificiale (IA) cercheranno un minimo e incomberà la decisione della Fed di dicembre», ha dichiarato il ricercatore di asset digitali di Teroxx Leonardo Larieira in commenti condivisi con Cointelegraph.
Larieira ha affermato che una ripresa sostenuta degli afflussi negli ETF su Bitcoin richiederebbe la stabilizzazione dei rendimenti dei Treasury statunitensi a lungo termine. «Quando ciò accadrà, il capitale istituzionale di ritorno incontrerà un’infrastruttura regolamentata molto più profonda rispetto ad agosto», ha aggiunto.
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