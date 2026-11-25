Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti si avvicinano per la prima volta dal loro lancio, nel gennaio 2024, a 5 miliardi di dollari di deflussi netti mensili.

I fondi hanno registrato martedì deflussi netti per 231,6 milioni di dollari, estendendo a sei sessioni di contrattazione consecutive la serie di ritiri, secondo SoSoValue. A novembre i deflussi hanno raggiunto 4,94 miliardi di dollari, superando il precedente record mensile di 4,51 miliardi di dollari stabilito a giugno.

Gli ultimi ritiri portano i deflussi netti del 2026 a circa 4,57 miliardi di dollari, cancellando il recupero che aveva visto i fondi attirare 6,34 miliardi di dollari nel terzo trimestre.

La società di investimenti in asset digitali Teroxx ha individuato l’aumento dei tassi d’interesse e la debolezza dei titoli dell’IA tra i fattori alla base del calo della domanda di ETF nel suo rapporto di ricerca di novembre, osservando che i mercati si aspettano sempre più un altro rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve a dicembre.

US spot Bitcoin ETF net flows in billions of dollars, with November data through Nov. 20. Source: Teroxx

«Nel breve termine, i flussi verso Bitcoin rimarranno sotto pressione finché i titoli dell’intelligenza artificiale (IA) cercheranno un minimo e incomberà la decisione della Fed di dicembre», ha dichiarato il ricercatore di asset digitali di Teroxx Leonardo Larieira in commenti condivisi con Cointelegraph.

Larieira ha affermato che una ripresa sostenuta degli afflussi negli ETF su Bitcoin richiederebbe la stabilizzazione dei rendimenti dei Treasury statunitensi a lungo termine. «Quando ciò accadrà, il capitale istituzionale di ritorno incontrerà un’infrastruttura regolamentata molto più profonda rispetto ad agosto», ha aggiunto.

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