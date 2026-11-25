Bitcoin (BTC) si sta avvicinando al costo medio aggregato degli investitori; i precedenti mercati ribassisti indicano il rischio di ulteriori cali del prezzo.

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Bitcoin veniva scambiato a 58.919 dollari alle 10:00 UTC di mercoledì, il 10,75% sopra il suo prezzo realizzato di 53.200 dollari.

BTC/USD è sceso sotto il suo prezzo realizzato prima di ogni precedente minimo di mercato ribassista, rimanendovi sotto per un massimo di 301 giorni.

In rapporto agli afflussi di capitale, le perdite realizzate on-chain di Bitcoin hanno raggiunto i livelli più elevati dall’implosione di FTX nel novembre 2022.

Bitcoin punta al prezzo realizzato per la prima volta in quattro anni

Una nuova ricerca della piattaforma di analisi on-chain Glassnode mostra che BTC/USD viene ora scambiato appena il 10% sopra il suo prezzo realizzato.

Il prezzo realizzato rappresenta il prezzo medio al quale ciascun Bitcoin si è mosso per l’ultima volta on-chain. Quando il prezzo spot scende sotto questo livello, attualmente intorno ai 53.200 dollari, i detentori si trovano collettivamente in perdita non realizzata.

Grafico settimanale di BTC/USD con prezzo realizzato. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Durante i precedenti mercati ribassisti, Bitcoin è sceso al di sotto del suo prezzo realizzato prima di stabilire il successivo minimo di lungo periodo.

«In ciascuno di quei mercati ribassisti, tuttavia, il prezzo è finito ben al di sotto del Prezzo realizzato», ha scritto Glassnode nell’ultima edizione della sua newsletter The Week Onchain.

Durante l’ultimo mercato ribassista di Bitcoin, nel 2022, il prezzo è rimasto per 180 giorni al di sotto del prezzo realizzato prima di recuperarlo nel gennaio 2023. Il record di permanenza al di sotto della base di costo aggregata degli investitori è di 301 giorni, tra il 2014 e il 2015, secondo i calcoli di Bitfinex Alpha, il ramo di ricerca dell’exchange di criptovalute Bitfinex.

Applicando i precedenti ribassi al di sotto del prezzo realizzato al livello odierno, Bitcoin raggiungerebbe circa 45.000 dollari in caso di una ripetizione del crollo di marzo 2020, oppure circa 41.000 e 37.000 dollari utilizzando rispettivamente i minimi dei mercati ribassisti del 2022 e del 2018.

«Se, dopo tutto, questa volta non fosse diversa, ci aspetteremmo che il prezzo scendesse ulteriormente e chiudesse al di sotto del Prezzo realizzato, che dista poco più del 10%», ha aggiunto Glassnode.

Confronto del prezzo realizzato di Bitcoin. Fonte: Glassnode



Le perdite realizzate riflettono l’inizio della «capitolazione»

Sia i gruppi di investitori più anziani sia quelli più giovani continuano a realizzare perdite on-chain dopo il calo di Bitcoin di sabato al livello più basso da settembre 2024.

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Glassnode ha osservato che, rispetto agli afflussi di capitale, le perdite aggregate on-chain hanno ora raggiunto il livello più elevato dalla fine del mercato ribassista del 2022, durante il collasso dell’exchange di criptovalute FTX — un segnale che «la capitolazione è iniziata».

«In passato, picchi di questo tipo si sono spesso verificati vicino ai minimi, come all’inizio del 2019, nel marzo 2020 e nel novembre 2022. Possono anche verificarsi in anticipo, come nel febbraio 2018 e nel maggio e giugno 2022, quando i prezzi hanno continuato a scendere», ha proseguito.

Dati sulle perdite di Bitcoin on-chain. Fonte: Glassnode