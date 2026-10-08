Gli ETF Bitcoin statunitensi registrano deflussi per 485 milioni di dollari, il maggior deflusso giornaliero da giugno
Gli ETF Bitcoin hanno azzerato gli afflussi netti di ottobre con prelievi per 485 milioni di dollari, mentre i fondi Ether hanno registrato una settima sessione consecutiva di deflussi.
Gli exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot statunitensi hanno registrato mercoledì deflussi netti per 484,9 milioni di dollari, invertendo l’afflusso netto di 118,8 milioni di dollari di martedì.
I prelievi sono stati i maggiori dal 25 giugno, quando i fondi persero 691,7 milioni di dollari, secondo Farside Investors.
I deflussi di mercoledì hanno azzerato i 321,6 milioni di dollari di afflussi netti registrati nelle prime quattro sessioni di trading di ottobre, lasciando gli ETF Bitcoin con deflussi netti per circa 163 milioni di dollari nel mese.
L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha guidato i prelievi di mercoledì con 207,7 milioni di dollari, seguito dall’FBTC di Fidelity con 105,1 milioni di dollari e dall’ARKB di ARK 21Shares con 101,7 milioni di dollari. Il giorno precedente, IBIT aveva registrato afflussi netti per 122 milioni di dollari.
Giovedì Bitcoin veniva scambiato vicino agli 82.700 dollari, in calo di circa il 2% nelle 24 ore precedenti, secondo CoinGecko.
Nel frattempo, gli ETF Ether spot statunitensi hanno registrato mercoledì deflussi netti per 160,9 milioni di dollari, estendendo la loro serie negativa a sette sessioni di trading consecutive.
I fondi Ether hanno perso circa 569 milioni di dollari dal 29 settembre, con l’iShares Ethereum Trust (ETHA) di BlackRock responsabile di 116,1 milioni di dollari dei prelievi di mercoledì. L’Ethereum Trust (ETHE) di Grayscale ha seguito con deflussi per 25,8 milioni di dollari, secondo Farside Investors.
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