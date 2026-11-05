Gli ETF spot su Bitcoin ed Ether quotati negli Stati Uniti hanno interrotto mercoledì la loro serie di deflussi, mentre i mercati delle criptovalute sono rimbalzati dopo le elezioni statunitensi di metà mandato.

Mercoledì gli ETF su Bitcoin (BTC) hanno attirato 74,6 milioni di dollari, mentre i fondi su Ether (ETH) hanno raccolto 53 milioni di dollari, secondo i dati di SoSoValue.

La svolta ha posto fine a tre sessioni di negoziazione consecutive di deflussi dagli ETF su Bitcoin per un totale di 1,16 miliardi di dollari, mentre gli ETF su Ether hanno interrotto una serie di deflussi durata sette giorni e ammontata a 657 milioni di dollari.

Bitcoin è rimbalzato sopra gli 80.000 dollari e mercoledì le azioni statunitensi hanno registrato rialzi dopo le vittorie dei Democratici alle elezioni di metà mandato.

Gli ETF su Bitcoin recuperano, ma i deflussi dall’IBIT continuano

L’ultimo gruppo di afflussi ha seguito un rallentamento dei ritiri, passati dai 399 milioni di dollari di lunedì ai 116 milioni di dollari di martedì.

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha registrato mercoledì altri 201,2 milioni di dollari di deflussi, portando a 935,2 milioni di dollari la sua serie di deflussi durata quattro sessioni, secondo i dati di Farside Investors. Il Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity, nel frattempo, ha guidato gli afflussi con circa 237 milioni di dollari.

Daily spot Bitcoin ETF flows by issuer since Oct. 30. Source: Farside Investors

Gli afflussi di mercoledì hanno ridotto i deflussi netti di Bitcoin nel 2026 a circa 79 milioni di dollari.

Gli analisti valutano l’impatto delle elezioni su Bitcoin

James Butterfill, responsabile della ricerca presso il gestore di asset digitali CoinShares, ha affermato che Bitcoin aveva in gran parte già scontato la possibilità di una vittoria schiacciante dei Democratici prima delle elezioni, lasciando spazio a un rally di sollievo con l’attenuarsi dell’incertezza. Ha messo in guardia dall’attribuire un peso eccessivo all’esito elettorale per spiegare l’andamento di Bitcoin.

CK Zheng, cofondatore dell’hedge fund di criptovalute ZX Squared Capital ed ex responsabile globale del rischio presso Credit Suisse, ha indicato la liquidità monetaria, i flussi di investimento istituzionali e la più ampia propensione degli investitori al rischio come fattori più immediati alla base del prezzo di Bitcoin.

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Zheng ha affermato che gli ETF spot su Bitcoin e le partecipazioni societarie in tesoreria potrebbero ampliare la domanda, esponendo al contempo BTC alla pressione di vendita degli investitori istituzionali.

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