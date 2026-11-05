Gli afflussi di mercoledì hanno ridotto i deflussi netti di Bitcoin nel 2026 a circa 79 milioni di dollari.
James Butterfill, responsabile della ricerca presso il gestore di asset digitali CoinShares, ha affermato che Bitcoin aveva in gran parte già scontato la possibilità di una vittoria schiacciante dei Democratici prima delle elezioni, lasciando spazio a un rally di sollievo con l’attenuarsi dell’incertezza. Ha messo in guardia dall’attribuire un peso eccessivo all’esito elettorale per spiegare l’andamento di Bitcoin.
CK Zheng, cofondatore dell’hedge fund di criptovalute ZX Squared Capital ed ex responsabile globale del rischio presso Credit Suisse, ha indicato la liquidità monetaria, i flussi di investimento istituzionali e la più ampia propensione degli investitori al rischio come fattori più immediati alla base del prezzo di Bitcoin.
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Zheng ha affermato che gli ETF spot su Bitcoin e le partecipazioni societarie in tesoreria potrebbero ampliare la domanda, esponendo al contempo BTC alla pressione di vendita degli investitori istituzionali.
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