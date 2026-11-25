Bitcoin è sceso verso i 57.000 dollari mercoledì, mentre i dati sull’inflazione negli USA hanno superato le attese.

Punti chiave:

Bitcoin (BTC) ha toccato un minimo intraday di 57.209 dollari su Bitstamp, mentre il ribasso giornaliero ha raggiunto il 4,2% e in 24 ore sono state liquidate posizioni crypto per 512 milioni di dollari.

Il dato di ottobre dell’indice core delle spese per consumi personali (PCE) si è attestato al 3,3% su base annua, superando le attese del 3,2%.

Il Nasdaq Composite Index è sceso del 4,2%, raggiungendo quota 22.632 punti, mentre i trader reagivano ai dati PCE elevati degli USA e alla minaccia di nuovi dazi commerciali.

Il prezzo di BTC crolla insieme alle azioni, mentre dazi e inflazione mordono

I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD ha raggiunto 57.209 dollari su Bitstamp, in calo fino al 4,2% nella giornata.

Grafico a 1 ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Le azioni statunitensi hanno aperto in ribasso mentre i trader reagivano sia all’inflazione elevata sia alla prospettiva che il governo aumenti i dazi sul commercio internazionale. L’indice S&P 500 era in calo del 2,7% alle 16:30 UTC, mentre l’indice Nasdaq Composite, a forte componente tecnologica, era in ribasso del 4,2%.

Grafico a un’ora dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Parlando con CNBC, il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer ha descritto i dazi proposti, generalmente compresi tra il 15% e il 20%, come un «aumento aggiuntivo».

«Nel complesso, si tratterà davvero soltanto di aggiungere alcuni punti percentuali», ha dichiarato, aggiungendo che ci vorranno mesi prima che gli aumenti entrino in vigore.

La lettura di ottobre dell’indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), noto come l’indicatore dell’inflazione preferito dalla Federal Reserve, si è attestata al 3,8% su base annua, il secondo valore più alto dall’aprile 2023. Il PCE core, che esclude i prezzi di alimentari ed energia, era al 3,3%, al di sopra delle attese del 3,2%.

Variazione dell’indice PCE statunitense. Fonte: Bureau of Economic Analysis

Dati sull’inflazione più elevati ostacolano le criptovalute e gli asset rischiosi, a causa della prospettiva di una liquidità ridotta e di minori afflussi di capitale disponibile se la Fed reagisse inasprendo la politica monetaria. In precedenza, Cointelegraph aveva riferito che i mercati si aspettano già che la Fed aumenti i tassi d’interesse di 25 punti base nella riunione di dicembre.

L’economista Mohamed El-Erian ha dichiarato che gli ultimi dati macroeconomici statunitensi “lasceranno i mercati convinti che un rialzo dei tassi della Fed il 9 dicembre sia essenzialmente cosa fatta”. Lunedì, El-Erian ha descritto la prospettiva di un rialzo più consistente come “sconsigliabile per ragioni sia economiche sia finanziarie”. La scorsa settimana, il governatore della Fed Christopher Waller ha lasciato intendere che sosterrebbe una mossa da 50 punti base il mese prossimo.

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La scadenza delle opzioni di venerdì dovrebbe aggiungere pressione al ribasso su Bitcoin

Le liquidazioni nel mercato delle criptovalute sono rimaste elevate mentre Bitcoin si dirigeva verso il basso, con il totale sulle 24 ore che ha raggiunto 512 milioni di dollari, secondo i dati di CoinGlass. Le liquidazioni di posizioni long hanno rappresentato 416 milioni di dollari di tale cifra.

Liquidazioni crypto rispetto al grafico BTC/USD. Fonte: CoinGlass

Nella sua più recente analisi di mercato, il trader e analista crypto Michaël Van de Poppe ha collegato direttamente la debolezza del prezzo di BTC al Nasdaq, suggerendo al contempo che la scadenza delle opzioni di venerdì potrebbe aggiungere pressione specifica sul comparto crypto.

«Continuo a ritenere che lo scenario principale preveda un rally di sollievo verso 68.000-72.000 dollari nelle prossime 1-3 settimane», ha scritto su X.

La correlazione di Bitcoin con l’indice Nasdaq Composite è rimasta positiva dall’inizio di settembre e mercoledì si è attestata a 0,73.

Grafico giornaliero di BTC/USD con correlazione all’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView