Bitcoin (BTC) ha superato gli 84.000 $ intorno all’apertura di Wall Street di giovedì, mentre i rendimenti dei titoli di Stato USA arretravano dopo aver segnato nuovi massimi pluridecennali.

Punti chiave:

L’andamento del prezzo di BTC cerca di consolidare minimi crescenti intorno alla prima sessione di trading statunitense di ottobre, con 84.000 $ sotto i riflettori.

I rendimenti dei titoli di Stato USA calano all’apertura di Wall Street, dopo che il rendimento dei titoli decennali ha raggiunto il livello più alto dall’aprile 2002, al 5,342%.

Secondo l’analista di Rekt Capital, Bitcoin è destinato a un nuovo test “disordinato” di 82.500 $.

I rendimenti dei titoli di Stato USA si dirigono al ribasso dopo nuovi massimi macroeconomici

I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD preservava un modello di minimi crescenti sui timeframe orari, in rialzo dello 0,6% nella giornata.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Sia i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a 30 anni sia quelli a 10 anni hanno raggiunto nuovi massimi macroeconomici, con questi ultimi arrivati al 5,342% — un livello che non si vedeva dall’aprile 2002 — prima di scendere al 5,251% al momento della stesura.

Grafico a un’ora del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Discutendo delle forze alla base dell’attuale svendita sul mercato obbligazionario, Mahmood Pradhan, ex vicedirettore del dipartimento europeo presso il Fondo monetario internazionale, ha dichiarato al New York Times che i mercati di tutto il mondo erano «molto nervosi» per l’aumento del debito pubblico, con l’incremento dei rendimenti che accresceva i costi degli interessi per i governi.

«La guerra in Medio Oriente ha davvero cambiato tutto», ha affermato, aggiungendo che i prezzi più elevati del petrolio stanno già comparendo nei dati sull’inflazione.

Come ha riferito Cointelegraph, il dato di agosto sull’indice statunitense delle spese per consumi personali (PCE), l’indicatore dell’inflazione preferito dalla Federal Reserve, si è attestato al 3,4% su base annua, al di sotto delle aspettative. Tuttavia, i mercati hanno reagito poco al dato più contenuto e gli analisti hanno attribuito gran parte del calo a una modifica del metodo di calcolo del PCE.

«I rendimenti sono aumentati rapidamente da quando il mercato ha iniziato a temere che la Fed non stesse più prendendo sul serio l’inflazione». L’analista crypto Benjamin Cowen ha dichiarato ai suoi follower su X, aggiungendo:

«Ebbene, il mercato obbligazionario si è rivoltato e, finché la Fed non riuscirà a gestire adeguatamente l’inflazione, è probabile che questa situazione continui».

Analisi: il nuovo test del supporto di Bitcoin «potrebbe diventare complicato»

Bitcoin è stato scambiato tra la liquidità crescente nei book degli ordini degli exchange, al di sopra e al di sotto del prezzo spot. I dati di CoinGlass mostravano 84.500 e 82.900 dollari come aree di interesse chiave al momento della stesura, con entrambe potenzialmente in grado di fungere da calamita per il prezzo.

Le liquidazioni nelle 24 ore precedenti hanno totalizzato 25 milioni di dollari, mentre le posizioni long e short vicine hanno contribuito a preservare condizioni di mercato laterali.

Mappa delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass

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Valutando l’attuale configurazione del mercato, il trader e analista Rekt Capital ha previsto un nuovo calo fino al supporto chiave intorno agli 82.500 $.

«Un nuovo test riuscito potrebbe preparare la prossima continuazione del trend. La storia suggerisce che questo nuovo test potrebbe essere complicato, ma procediamo un livello alla volta e non guardiamo troppo avanti», ha scritto su X.

In precedenza, Rekt Capital aveva affermato che la capacità dei rialzisti di mantenere gli 82.500 $ come supporto avrebbe deciso il più ampio rimbalzo di Bitcoin.

Grafico BTC/USD a un mese. Fonte: Rekt Capital su X.com