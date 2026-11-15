Bitcoin è sceso domenica al minimo di quattro mesi, vicino ai 62.000 dollari, estendendo il sell-off tra i principali asset digitali prima di recuperare parte delle perdite.

Domenica, Bitcoin (BTC) è sceso al minimo nelle 24 ore di 62.080,91 dollari, secondo CoinGecko, il livello più debole da luglio. In seguito l’asset è rimbalzato sopra i 65.000 dollari, ma ha continuato a perdere quasi il 15% negli ultimi sette giorni.

Il calo ha interessato anche altri asset oltre a Bitcoin. I dati di CoinGecko hanno mostrato Ether (ETH) in calo del 19,5% nell’ultima settimana, mentre Solana (SOL) ha perso il 20,7%. Il valore complessivo del mercato delle criptovalute è diminuito di circa il 4% nell’arco di 24 ore, a 2.260 miliardi di dollari, secondo CoinGecko.

Anche il sentiment del mercato è peggiorato. Il Crypto Fear & Greed Index è sceso a 10 domenica, da 13 sabato e 20 venerdì, rimanendo in una situazione di «paura estrema», secondo Alternative.me.

Il movimento ha fatto seguito al calo sotto i 70.000 dollari di venerdì, mentre gli analisti segnalavano un indebolimento del sentiment degli investitori e preoccupazioni per i deflussi istituzionali e la minore liquidità.

L’ultimo calo è seguito a deflussi netti per 2,35 miliardi di dollari registrati dagli ETF spot su Bitcoin statunitensi in due settimane consecutive. I fondi hanno perso 1,07 miliardi di dollari nella settimana terminata il 13 novembre, dopo gli 1,28 miliardi di dollari della settimana precedente. Venerdì, l’iShares Bitcoin Trust di BlackRock ha esteso a 11 sessioni di negoziazione consecutive la serie di deflussi.

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