Bitcoin (BTC) veniva scambiato intorno a 64.500 dollari lunedì mattina, dopo che una svendita in un mercato sottile durante il fine settimana lo aveva portato a un minimo di quattro mesi di 61.950 dollari.

Punti chiave:

Bitcoin è sceso sotto la sua media mobile semplice a 200 settimane, ora a 68.186 dollari.

Nvidia pubblicherà martedì i risultati del terzo trimestre dopo le dimissioni di Jensen Huang, mentre la società prevede ricavi per circa 108 miliardi di dollari.

Il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh parlerà lunedì, mentre i verbali della riunione di ottobre della Fed saranno pubblicati mercoledì.

Bitcoin scende sotto la media mobile a 200 settimane

I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD è sceso a 61.950 dollari su Bitstamp, un livello visto l’ultima volta il 13 luglio. La coppia è rimbalzata brevemente a 66.000 dollari prima di scendere intorno a 64.500 dollari durante la sessione di contrattazioni asiatica di lunedì.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il calo ha spinto Bitcoin al di sotto della sua media mobile semplice (SMA) a 200 settimane, pari a 68.186 dollari. Ciò ha consolidato i timori riguardo al rimbalzo di Bitcoin a 87.000 dollari, iniziato ad agosto, poiché il passaggio della SMA a 200 settimane da resistenza a supporto è stato un prerequisito per le riprese dai precedenti mercati ribassisti.

«Storicamente, la deviazione al di sotto della SMA a 200 settimane è stata fondamentale per costruire una formazione del minimo del mercato ribassista», ha dichiarato sabato su X il trader e analista crypto Rekt Capital.

Grafico settimanale BTC/USD con SMA a 200 settimane. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Da venerdì alle 10:00 UTC fino a lunedì, l'interesse aperto su Bitcoin è diminuito di circa il 9,1%, raggiungendo i 20,98 miliardi di dollari, secondo la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant.

Un analista collaboratore di CryptoQuant ha confrontato questo calo dell'interesse aperto con riduzioni analoghe avvenute a febbraio e giugno, valutando se Bitcoin stesse formando un minimo locale.

«Se il flush è completo, una zona di formazione del minimo potrebbe essere vicina. Se le posizioni short continuano ad accumularsi, anche un rally modesto potrebbe costringerle alla chiusura. Il minimo estivo a 59.000-60.000 dollari resta il prossimo test chiave», ha scritto l'analista domenica.

Interesse aperto su Bitcoin. Fonte: CryptoQuant

I tassi di finanziamento dei futures perpetui su Bitcoin sono diventati brevemente negativi vicino al minimo del fine settimana, il che significa che i trader con posizioni short hanno pagato quelli con posizioni long.

Tassi di finanziamento di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant

Utili di Nvidia attesi martedì mentre gli alleati spingono per il ritorno di Huang

Nvidia resta sotto i riflettori questa settimana mentre il colosso tecnologico pubblica i risultati del terzo trimestre dopo la chiusura dei mercati statunitensi di martedì, nel contesto delle continue controversie sull’ex CEO Jensen Huang.

Martedì, l’amministratrice delegata ad interim Colette Kress guiderà la conference call sui risultati della società. Nvidia aveva precedentemente previsto ricavi trimestrali di circa 108 miliardi di dollari e gli analisti si aspettano che l’utile per azione quasi raddoppi su base annua.

Huang starebbe valutando un ritorno in Nvidia. Si è dimesso la scorsa settimana dopo le notizie secondo cui aveva avuto una relazione con un dirigente del settore dei chip che le autorità statunitensi sospettano di spionaggio per conto della Cina. Pechino ha negato l’accusa di spionaggio.

Il Financial Times ha riferito che una “war room” composta da CEO del settore tecnologico e altre persone faceva pressione per la sua reintegrazione, mentre una lettera aperta che ne chiede il ritorno ha raccolto più di 165.000 firmatari, tra cui Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX.

«È in corso una petizione per reintegrare Jensen e anch’io la sto firmando», Musk ha dichiarato in un post su X venerdì.

Gli sforzi incontrano l’opposizione del segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent, secondo cui Nvidia dovrebbe scegliere il prossimo CEO al di fuori dell’azienda.

«Questo mi fa pensare che, mentre il consiglio conduce la ricerca di un nuovo leader, debba guardare al di fuori dell’azienda; considerando ciò che stava accadendo al suo interno, serve un drastico rinnovamento», ha detto a Fox News.

Le azioni Nvidia hanno chiuso venerdì a 162,85 dollari, in calo del 12,7% nella settimana. Giovedì, le azioni sono scese a 148,80 dollari, il livello più basso dalla metà del 2025, prima di recuperare parte delle perdite.

Grafico settimanale del titolo Nvidia. Fonte: Cointelegraph/TradingView

I titoli su Nvidia hanno scosso i titoli tecnologici e i mercati delle criptovalute la scorsa settimana. Gli investitori seguiranno le prospettive della società per individuare segnali sulla tenuta della domanda di chip per l’intelligenza artificiale.

Attesi i verbali della Fed mentre i mercati scontano un rialzo dei tassi a dicembre

I funzionari della Fed parleranno per tutta la settimana, mentre i trader cercheranno indizi sulla decisione sui tassi di dicembre.

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Warsh terrà le osservazioni di apertura alla conferenza della Task Force della Fed su produttività e occupazione a San Francisco alle 9:00 PT (17:00 UTC) di lunedì. Modererà inoltre due tavole rotonde e una conversazione informale.

Mercoledì la Fed pubblicherà i verbali della riunione di politica monetaria del 27–28 ottobre. I funzionari hanno lasciato invariati i tassi, tra il 3,75% e il 4%e Warsh ha citato la spesa interna «resiliente» nonostante l’incertezza geopolitica globale.

Dopo gli ultimi dati economici, i mercati hanno pienamente scontato un rialzo dei tassi di un quarto di punto da parte della Fed a dicembre. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) della scorsa settimana ha superato le aspettative e, sebbene il dato dell’indice dei prezzi alla produzione (PPI) sia risultato inferiore alle previsioni, l’aumento annuo è stato comunque il più elevato degli ultimi quattro anni.

Nel frattempo, il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni è salito sopra il 5%e lo yen giapponese ha riproposto un familiare vento contrario per i mercati delle criptovalute, indebolendosi oltre la soglia psicologica chiave di 160 yen per dollaro statunitense venerdì.

Grafico giornaliero USD/JPY. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Secondo i dati pubblicati lunedì, nel terzo trimestre l’economia giapponese si è contratta a un tasso annualizzato dello 0,1%. La contrazione complica le prospettive di ulteriori rialzi dei tassi in Giappone, dove il tasso ufficiale è già al massimo degli ultimi tre decenni, pari all’1,25%.

«Con lo yen posizionato precariamente a 160 per dollaro, una combinazione di crescita interna fiacca e pressioni persistenti sui prezzi, qualora si materializzassero, complicherebbe la vita sia alla Banca del Giappone sia al Ministero delle Finanze», ha scritto nel fine settimana l’economista Mohamed El-Erian.