La liquidità di Bitcoin ha mantenuto il prezzo di BTC sotto gli 84.000 $, mentre si intensificava la svendita dei titoli tecnologici e dei semiconduttori sudcoreani.

Bitcoin (BTC) è rimbalzato verso gli 84.000 $ martedì, mentre i mercati delle criptovalute hanno evitato nuove perdite per i mercati azionari sudcoreani.

Punti chiave:

Bitcoin si è mosso in controtendenza rispetto ai titoli tecnologici asiatici in forte calo martedì, rimbalzando da un minimo vicino agli 81.000 $.

I semiconduttori hanno guidato l’esodo dal KOSPI sudcoreano, mentre continuava il nervosismo degli investitori per l’IA e la concorrenza cinese.

Il rialzo del prezzo di BTC è stato limitato a 84.000 $ da un muro di resistenza nei registri degli ordini degli exchange.

Il KOSPI sudcoreano perde la media mobile a 200 giorni mentre torna il panico

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD in rialzo di oltre il 2,5% martedì, fino a raggiungere gli 83.944 $ su Bitstamp recuperando il calo di lunedì.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

I guadagni sono arrivati mentre una nuova ondata di vendite nel settore tecnologico prendeva slancio sull’indice composito KOSPI della Corea del Sud, che ha portato al 7,4% le perdite della settimana. L’indice è sceso al di sotto della sua media mobile a 200 giorni per la prima volta dalla fine di luglio.

Grafico giornaliero dell’indice composito KOSPI con media mobile a 200 giorni. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Le azioni dei semiconduttori sono state particolarmente sotto pressione: SK Hynix ha chiuso in calo di oltre il 10%, mentre il crollo ha aggravato i problemi già esistenti di Samsung, dopo che la società la scorsa settimana ha riportato utili del terzo trimestre inferiori alle attese. Dall’inizio del 2026, gli investitori stranieri hanno venduto azioni di SK Hynix e Samsung per un valore di circa 173.000 miliardi di won (129 miliardi di dollari), rappresentando la stragrande maggioranza delle vendite del KOSPI da inizio anno.

La debolezza ricorda il sell-off di agosto, quando le preoccupazioni per il boom dell’IA e gli obblighi di debito societario associati hanno provocato forti perdite, che si sono presto estese ai mercati globali.

«Gli investitori sono nervosi e cercano pretesti per prendere profitto sulle azioni legate all’IA che hanno sovraperformato quest’anno, soprattutto quelle dei produttori di memorie», ha dichiarato lunedì a CNBC Vey-Sern Ling, consulente senior per le azioni presso UBP.

Ling era tra coloro che avevano segnalato la concorrenza della Cina come un problema sempre più rilevante per gli investitori coreani, pur riconoscendo che il settore cinese doveva ancora affrontare «ostacoli tecnologici».

Il prezzo di Bitcoin rimbalza nonostante il calo della domanda per gli ETF

A differenza del sell-off di agosto, Bitcoin ha evitato un movimento analogo e si è diretto verso l’estremità superiore del suo intervallo di scambio locale, compreso tra 80.000 e 87.000 dollari.

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All’epoca, le analisi attribuivano la relativa forza di Bitcoin alla possibile adozione di una politica monetaria più accomodante da parte delle banche centrali. I principali dati sull’inflazione statunitense saranno pubblicati questa settimana, prima della decisione sui tassi della Federal Reserve del 28 ottobre; i mercati prevedono che i tassi rimangano agli attuali livelli, compresi tra il 2,75% e il 4%.

La relativa forza di Bitcoin si manifesta inoltre nonostante il calo dell’interesse degli investitori per un’esposizione a BTC a ottobre: gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato finora questo mese deflussi netti per 451 milioni di dollari, inclusi 69 milioni di dollari lunedì.

Flussi netti degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti (screenshot). Fonte: Farside Investors

I trader hanno osservato che i rialzisti faticavano a mantenersi sopra gli 84.000 dollari sui timeframe inferiori. I dati di CoinGlass mostravano una fascia sempre più consistente di liquidità in vendita sui book degli ordini degli exchange vicino a quel livello.

Mappa delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass