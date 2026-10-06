La maggior parte degli investitori facoltosi in sette Paesi possiede criptovalute e sta aumentando le proprie partecipazioni, nonostante i consulenti finanziari restino eccessivamente cauti nei confronti degli asset digitali.

La maggioranza degli investitori facoltosi in sette delle maggiori economie detiene asset digitali, che rappresentano in media circa il 10% dei loro portafogli, secondo un nuovo sondaggio di CoinShares.

Il sondaggio ha coinvolto 2.230 investitori con almeno 500.000 dollari di asset investibili negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Italia, Svezia e Svizzera. La percentuale di possessori di asset digitali variava dal 54% in Svezia a circa il 70% negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Svizzera.

Almeno l’85% degli attuali investitori in asset digitali in cinque dei sette Paesi ha dichiarato di voler aumentare la propria esposizione nel 2026, con una percentuale che raggiunge il 91% negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania.

Sondaggio CoinShares sugli investitori facoltosi in sette Paesi. Fonte: CoinShares

Il ribasso del mercato crypto del febbraio 2026 ha fatto poco per ridurre tale interesse. In tutti e sette i Paesi, più intervistati hanno dichiarato che il sell-off li ha resi più propensi a investire in asset digitali, anziché meno propensi.

Questa resilienza sembra riflettere una visione di più lungo periodo della classe di asset. L’apprezzamento a lungo termine e la diversificazione sono stati i principali motivi indicati dagli intervistati per investire in crypto, mentre la speculazione si è classificata all’ultimo posto. Solo il 6% si è identificato principalmente come trader di breve periodo.

Bitcoin (BTC) è rimasto l’asset digitale più detenuto, posseduto in media dall’80% degli investitori in asset digitali, sebbene l’89% degli investitori in BTC detenesse anche altri asset digitali. Nel frattempo, il 77% degli intervistati riteneva che BTC avrebbe svolto un ruolo significativo nel futuro sistema finanziario globale, mentre il 79% sosteneva una maggiore regolamentazione dei mercati degli asset digitali.

L’esposizione alle crypto era particolarmente elevata tra gli investitori più giovani. Questo gruppo destinava più risorse agli asset digitali rispetto agli investitori più anziani in tutti e sette i Paesi e circa il doppio in quattro di essi.

Articolo correlato: La ricchezza durante la pensione: un caso d’uso per Bitcoin negli IRA

I consulenti restano indietro rispetto agli investitori crypto

Il sondaggio ha inoltre rilevato segnali di disallineamento tra gli investitori facoltosi e i loro consulenti finanziari. Circa quattro intervistati su 10 in Svizzera, Francia, Stati Uniti e Germania che lavoravano con un consulente hanno dichiarato di considerarlo eccessivamente cauto nei confronti degli asset digitali.

Il punto di vista degli intervistati sui consulenti è stato ripreso da Ric Edelman, fondatore del Digital Assets Council of Financial Professionals e di Edelman Financial Engines.

Edelman ha dichiarato a Cointelegraph che i consulenti finanziari restano lenti nell’adottare gli asset digitali e che molti non hanno le conoscenze o l’incentivo per informarsi sulla classe di asset. Ha affermato:

I consulenti sono impegnati; gestiscono già uno studio di successo con clienti soddisfatti — quindi perché dovrebbero preoccuparsi di imparare qualcosa di nuovo? — e la maggior parte riceve poco o nessun incoraggiamento dalle proprie società.

Ha aggiunto che alcune società vietano ai consulenti di discutere di crypto o di offrire ai clienti investimenti legati alle crypto. Di conseguenza, ha affermato, i consulenti potrebbero non sapere quali dei loro clienti possiedono crypto e potrebbero perdere opportunità di fornire servizi fiscali, di pianificazione successoria e filantropici relativi a tali partecipazioni.

Quante crypto dovrebbero detenere gli investitori?

Edelman ha contestato il dato di CoinShares secondo cui le allocazioni in crypto tra gli investitori facoltosi ammontano in media a circa il 10%, affermando che le sue ricerche indicano come molto più comuni allocazioni dal 2% al 5%.

Pur mettendo in discussione il dato del sondaggio, Edelman raccomanda allocazioni comprese tra il 10% e il 40%, a seconda della tolleranza al rischio. Raccomanda il 10% per i portafogli conservativi, il 25% per quelli moderati e il 40% per quelli aggressivi.

«Con la maturazione della classe di asset, allocazioni del 10% o superiori diventeranno la norma», ha dichiarato Edelman. «Prima le persone lo faranno, meglio staranno».

Le allocazioni raccomandate da Edelman contrastano con lo scetticismo più ampio sull’uso delle crypto per i risparmi pensionistici. Un sondaggio di agosto del National Institute on Retirement Security ha rilevato che il 77% degli americani considerava rischiose le criptovalute nei piani pensionistici aziendali, compreso il 46% che le riteneva molto rischiose.

Opinione degli americani sulle crypto nei piani pensionistici. Fonte: National Institute of Retirement Security

Rivista: Peter Brandt afferma che Bitcoin potrebbe raggiungere i 600.000 dollari entro il 2029 e definisce XRP una «moneta da sciocchi»