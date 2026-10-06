Le azioni di Securitize, piattaforma di tokenizzazione, hanno registrato un forte rialzo martedì dopo che la società ha annunciato una partnership con LG CNS, azienda tecnologica sudcoreana, mentre il Paese si prepara a introdurre un nuovo quadro normativo per i titoli tokenizzati.

Securitize (SECZ) è salita di quasi l’8% nelle prime contrattazioni di martedì, raggiungendo circa 12,60 dollari, sovraperformando la maggior parte delle principali azioni legate alle criptovalute, prima di arretrare più tardi in mattinata. La società ha iniziato a essere quotata alla Borsa di New York a luglio, dopo aver completato la fusione con la società di acquisizione per scopi speciali Cantor Equity Partners II.

Securitize Corp (SECZ) stock. Fonte: Yahoo Finance

Securitize e LG CNS hanno firmato un memorandum d’intesa per sviluppare asset tokenizzati e infrastrutture per gli asset digitali destinate agli istituti finanziari sudcoreani. Le società hanno affermato che la partnership esplorerà fondi, azioni e stablecoin tokenizzati, individuando al contempo opportunità nel più ampio mercato dell’Asia-Pacifico.

L’accordo arriva mentre la Corea del Sud si prepara ad attuare un nuovo quadro normativo per i titoli tokenizzati. La scorsa settimana, la Commissione per i servizi finanziari del Paese ha proposto norme che disciplinano l’emissione e la circolazione di azioni, obbligazioni, fondi e altri titoli tokenizzati; il quadro entrerà in vigore nel febbraio 2027.

La partnership potrebbe offrire a Securitize un punto d’appoggio iniziale in Corea del Sud, mentre gli istituti finanziari si preparano al nuovo regime. Martedì LG CNS ha inoltre lanciato una piattaforma per l’infrastruttura blockchain progettata per aiutare banche e altre società finanziarie a supportare stablecoin e titoli tokenizzati.

Correlato: Securitize e Cantor puntano alle IPO tokenizzate per i mercati pubblici

Le azioni emergono come il prossimo grande mercato della tokenizzazione

Securitize è diventata un importante operatore nel mercato degli asset reali tokenizzati, cresciuto fino a raggiungere circa 40 miliardi di dollari. Gran parte della crescita iniziale si è concentrata sui Treasury statunitensi, sul credito privato e su altri asset che generano rendimento, ma le azioni tokenizzate stanno iniziando a guadagnare terreno.

Il mercato delle azioni tokenizzate ha raggiunto ripetutamente nuovi record, mentre exchange e istituti finanziari esplorano la possibilità di portare le azioni tradizionali on-chain. Secondo i dati di RWA.xyz, le azioni tokenizzate avevano un valore di circa 3,2 miliardi di dollari, in aumento del 10,6% negli ultimi 30 giorni.

Il CEO di Securitize, Carlos Domingo, ha sostenuto che anche un’adozione modesta potrebbe avere un impatto molto più ampio sui mercati crypto. Parlando all’ETHConf a luglio, Domingo ha affermato che le azioni tokenizzate potrebbero contribuire a portare la valutazione complessiva del mercato crypto a 5.000 miliardi di dollari.

Correlato: I miliardi delle crypto sono tornati, ma i premi no



