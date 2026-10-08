Nello stesso panel di Token2049, il co-CEO di Binance Richard Teng ha detto di sperare che il CLARITY Act diventi comunque legge, sostenendo che la legislazione potrebbe prevenire un’inversione di rotta sul piano normativo e incoraggiare le istituzioni a entrare nel mercato. Ha descritto la possibilità di vanificare i progressi compiuti finora come «la più grande paura» per il settore.
Nel frattempo, la CEO di Franklin Templeton Jenny Johnson ha affermato che la legislazione garantirebbe maggiore certezza, ma ha avvertito che il settore non dovrebbe fare affidamento sull’approvazione del CLARITY Act. Ha detto che la SEC e la CFTC stavano già lavorando per fornire chiarezza normativa, consentendo all’innovazione e all’adozione istituzionale di proseguire.
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