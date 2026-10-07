Il CEO di Igloo Luca Netz ha dichiarato che la società ha finanziato Abstract per 18 mesi, ma non è comunque riuscita a trovare un product-market fit, nonostante abbia attirato grandi marchi e una community di milioni di persone.

Abstract, una blockchain Ethereum layer-2 focalizzata sui consumatori, costruita dalla società madre di Pudgy Penguins, Igloo Inc., ha dichiarato martedì che chiuderà quest’anno dopo aver incontrato difficoltà nel crescere e nel trovare il product-market fit.

In un post su X, Abstract ha dichiarato che la sua attenzione verso le “crypto per i consumatori” si è rivelata in definitiva un modello di business insostenibile. Abstract ha lanciato la sua mainnet nel gennaio 2025 con l’obiettivo di promuovere l’adozione delle crypto da parte dei consumatori, rivolgendosi all’intrattenimento mainstream. Per gli utenti, puntava a eliminare molte delle complessità richieste dalle blockchain tradizionali.

«La maggior parte delle persone non lo sapeva, ma Igloo, Inc. aveva finanziato Abstract negli ultimi 18 mesi», ha dichiarato Luca Netz, CEO di Igloo Inc. «Dopo aver perso decine di milioni di dollari in due anni, creato prodotti per i consumatori, riunito un team di prim’ordine, acquisito alcuni dei più grandi marchi al mondo e costruito una community di milioni di persone, non avevamo ancora trovato il product-market fit.»

La chiusura di Abstract evidenzia i limiti della sua strategia incentrata sui consumatori. Sia Abstract sia Netz hanno citato il crossover istituzionale minimo, insieme alla scarsa liquidità e a un ecosistema DeFi limitato, come vincoli alla crescita.

Questo nonostante sulla rete fossero state implementate più di 144 app, mentre la rete aveva acquisito più di 400.000 utenti e concluso partnership con marchi tra cui Red Bull Racing e Disney.

Abstract invita gli utenti a trasferire gli asset

Abstract ha dichiarato che gli utenti con fondi sulla rete dovrebbero trasferire i propri asset fuori dalla chain, che chiuderà il 15 dicembre 2026.

Gli utenti possono farlo tramite il Migration Hub o il Native Bridge. Tutti i fondi non trasferiti entro la scadenza diventeranno inaccessibili.

Abstract ha dichiarato che anche il suo team di ingegneria e quello dell’ecosistema collaboreranno con i progetti basati su Abstract per migrarli verso altre chain.

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Abstract si aggiunge a un elenco crescente di reti blockchain che prevedono di chiudere quest’anno dopo aver incontrato difficoltà nel costruire attività sostenibili. La rete Ethereum layer-2 Blast ha dichiarato la scorsa settimana che i costi operativi superavano i ricavi, mentre Botanix, focalizzata su Bitcoin, ha annunciato la chiusura a giugno dopo non essere riuscita a trovare un product-market fit sufficiente.

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