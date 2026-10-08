L’aumento del realized cap di Bitcoin nei 30 giorni fino al 5 ottobre è derivato principalmente dagli holder esistenti, non da nuovo capitale, secondo i dati di Glassnode.

I guadagni di prezzo di Bitcoin (BTC) non riflettono ancora l’ingresso di capitale sufficiente nel mercato, secondo un’analisi.

Punti chiave:

Gli afflussi cumulativi su 30 giorni di “nuovo denaro” verso Bitcoin hanno raggiunto 4,9 miliardi di dollari il 5 ottobre, secondo i dati di Glassnode.

Gli investitori esistenti hanno continuato a rappresentare tre quinti della crescita di 12,8 miliardi di dollari del realized cap in quel periodo.

Gli holder a breve termine hanno rappresentato oltre l’80% delle prese di profitto sopra gli 85.000 dollari.



Gli afflussi di capitale in Bitcoin non sono responsabili della crescita del realized cap





Nell’ultima edizione della sua newsletter periodica, The Week Onchain, la piattaforma di ricerca sulle criptovalute Glassnode ha rivelato che gli holder esistenti erano all’origine di gran parte del recente rialzo di Bitcoin.

Gli afflussi di “nuovo denaro” in Bitcoin — acquisti da parte delle tesorerie aziendali, “crescita delle stablecoin” e afflussi verso gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin statunitensi — hanno totalizzato circa 4,9 miliardi di dollari nei 30 giorni fino al 5 ottobre.

Il realized cap di Bitcoin, che valuta ogni moneta al prezzo al quale si è mossa l’ultima volta on-chain, è cresciuto di 12,8 miliardi di dollari, oltre il doppio rispetto allo stesso periodo.

“Il ‘nuovo denaro’ copre quindi meno dei due quinti di quell’aumento. Il resto consiste in monete che cambiano proprietario a prezzi più elevati tra capitali già presenti sul mercato”, ha commentato Glassnode.

Afflussi di nuovo denaro in Bitcoin rispetto al realized cap (screenshot). Fonte: Glassnode





I dati allegati mostrano che i recenti rally di BTC/USD hanno evidenziato la stessa divergenza da quando gli ETF sono stati lanciati nel gennaio 2024. Attualmente, tuttavia, le condizioni sono diverse, con afflussi ancora contenuti rispetto ai guadagni di breve termine del realized cap.

“I rally del 2024 e del 2025 hanno mostrato una composizione simile, ma con afflussi molto più elevati”, ha aggiunto Glassnode.

“Finché questi afflussi non aumenteranno, il movimento dipenderà dal fatto che gli holder esistenti paghino di più.”



Le prese di profitto dei nuovi investitori sono aumentate a 85.000 dollari





Dal 21 settembre, Bitcoin ha tentato quattro volte di salire oltre gli 87.000 dollari. Ogni tentativo è fallito poiché gli acquirenti hanno incontrato una liquidità in vendita sempre più consistente sopra il prezzo nei book degli exchange. Al momento della stesura, giovedì, BTC/USD oscillava intorno agli 83.000 dollari, in calo dell’1% dall’inizio del mese.

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Glassnode ha inoltre segnalato un aumento delle prese di profitto tra gli acquirenti recenti durante il fine settimana, quando Bitcoin ha registrato la prima chiusura settimanale sopra gli 85.000 dollari da gennaio.

“Di tutte le monete inviate agli exchange quel giorno, circa l’86% proveniva da holder a breve termine, ovvero coloro che detengono le monete da meno di 155 giorni, e si trattava di monete movimentate con profitto. È la quota più alta di qualsiasi giorno dell’ultimo anno; in una giornata tipica è inferiore ai due quinti”, ha proseguito.

Dati sulle prese di profitto degli holder BTC a breve termine (screenshot). Fonte: Glassnode





Gli holder a breve termine sono tradizionalmente considerati più sensibili alla volatilità dei prezzi. La coorte rimane in profitto netto, con la sua base di costo aggregata, nota anche come realized price, ancora intorno ai 78.250 dollari al 7 ottobre, secondo i dati di CryptoQuant.





Bitcoin STH realized price by transaction age. Source: CryptoQuant



