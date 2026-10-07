Bitcoin è sceso sotto gli 83.000 $, raggiungendo i minimi da inizio mese, mentre le azioni hanno invertito la rotta dopo aver toccato i massimi storici e i rendimenti obbligazionari sono aumentati bruscamente.

Bitcoin (BTC) ha continuato a scendere all’apertura di mercoledì di Wall Street, mentre i prezzi del petrolio sono aumentati a causa delle notizie sulla guerra tra Stati Uniti e Iran e le azioni hanno perso i massimi storici.





Punti chiave:

Bitcoin è sceso a 82.734 $ su Bitstamp, segnando i livelli più bassi finora registrati a ottobre.

I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi sono schizzati ai nuovi massimi da 24 anni e i prezzi del petrolio greggio Brent sono saliti a 102 $ al barile dopo i commenti dell’Iran sulle spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz.

L’analisi del prezzo di BTC mette in guardia da una domanda fiacca sia sui mercati spot sia su quelli dei derivati.





I rendimenti obbligazionari segnano un nuovo massimo da 24 anni per la stretta dell’Iran sul petrolio





I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD è sceso sotto gli 83.000 $, segnando nuovi minimi da inizio mese.





Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





I segnali contrastanti sul traffico petrolifero attraverso lo Stretto di Hormuz hanno spinto il greggio Brent a 102 dollari al barile nella giornata, mentre il greggio WTI ha raggiunto i 91 dollari.





Un consigliere del comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane, citato da Reuters nella giornata, ha avvertito di una stretta sul traffico che le autorità avevano «ritenuto illegale».





«Lo Stretto di Hormuz è chiuso e le forze armate della Repubblica islamica dell’Iran ne hanno il pieno controllo. Questa situazione continuerà finché le legittime richieste dell’Iran non saranno soddisfatte», ha dichiarato.





Grafico orario dei CFD sul greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView





I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi, altamente sensibili alle preoccupazioni sull’inflazione e al peso del debito pubblico nel mondo, hanno reagito raggiungendo nuovi massimi degli ultimi 24 anni. I rendimenti dei titoli a 10 e 30 anni hanno raggiunto rispettivamente il 5,36% e il 5,73%.





Grafico orario del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Nel frattempo, i mercati azionari statunitensi hanno iniziato a scendere dopo aver raggiunto nuovi massimi storici martedì. L'S&P 500 era in calo dello 0,6% nella giornata, a 7.773 punti.





Grafico a un'ora dell'S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Muhammad Qubbaj, co-responsabile delle vendite e del trading di prodotti sui tassi d'interesse in Nord America presso Goldman Sachs FICC and Equities, ha previsto che i rendimenti sarebbero «probabilmente sotto pressione persistente a causa dei prezzi elevati dell'energia e della domanda contenuta da parte degli investitori istituzionali», come riportato martedì.





Durante un webinar, ha previsto che l'aumento dei prezzi del petrolio sarebbe «probabilmente il fattore chiave per i tassi d'interesse a più lungo termine».





Domanda di Bitcoin carente mentre lo slancio rialzista svanisce





Con Bitcoin ancora incapace di superare la liquidità in vendita sopra il prezzo intorno agli 87.000 $, l'analisi ha messo in guardia dal calo della domanda sia sui mercati spot che su quelli dei derivati.





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«Dal 22 settembre, Bitcoin è rimasto a un livello di prezzo simile, mentre l'Open Interest di Bitcoin è diminuito di quasi il 10%, passando da circa 28,8 miliardi di dollari a 26,0 miliardi di dollari», ha riportato mercoledì la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant.





«Ciò suggerisce che, in presenza di una domanda spot contenuta, anche i trader dei futures hanno mostrato una disponibilità limitata ad assumersi ulteriori rischi.»





Dati sull'open interest di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant





Il movimento verso gli 83.000 $ ha invalidato il supporto precedentemente fornito dalla media mobile semplice (SMA) a 21 giorni di Bitcoin, a 83.850 $. CryptoQuant ha aggiunto che, su intervalli temporali più ampi, vale la pena monitorare il livello di 69.500 $ come base di costo media per i detentori di Bitcoin a breve termine, ovvero entità che mantengono una determinata allocazione senza vendere per un periodo fino a sei mesi.



