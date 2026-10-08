Hashi ha impegni per oltre 500 milioni di dollari in vista del lancio della mainnet, mentre Anchorage offre agli enti istituzionali servizi di regolamento e custodia autonoma.

La rete di finanza Bitcoin Hashi di Mysten Labs avvierà a ottobre un lancio graduale con impegni di capitale per oltre 500 milioni di dollari da parte dei suoi partner di lancio.

Hashi utilizza Bitcoin (BTC) come collaterale nelle applicazioni di Sui, coniando hBTC su Sui a fronte dei Bitcoin depositati, ha annunciato giovedì la Sui Foundation. Tra le possibili applicazioni figurano prestiti, finanziamenti, credito, vault e prodotti strutturati.

Quando gli utenti escono, hBTC viene bruciato e i BTC sottostanti vengono restituiti alla rete Bitcoin.

Sui ha dichiarato che la coalizione per il lancio della rete comprende oltre 20 aziende, tra cui BitGo, Bullish, Cumberland, FalconX e Ledger. Ha indicato Aftermath, Concrete e Fluid tra i provider che dovrebbero gestire i vault di Hashi.

Anchorage Digital si è unita alla coalizione come partner di lancio, offrendo ai clienti istituzionali l’accesso tramite la propria infrastruttura di regolamento e il proprio wallet di custodia autonoma. Secondo l’annuncio, la società intende inoltre fornire liquidità in stablecoin a Hashi.

«Le società quotate e gli enti istituzionali detengono enormi quantità di Bitcoin, ma la loro capacità di utilizzare quel capitale è stata limitata dalla tecnologia a loro disposizione e dai limiti dello spazio della DeFi», ha dichiarato Nathan McCauley, CEO e cofondatore di Anchorage Digital.

Hashi è stato sviluppato da Mysten Labs, il contributore fondatore di Sui. La fondazione ha dichiarato che soggetti terzi creeranno e offriranno in modo indipendente prodotti finanziari utilizzando l’infrastruttura.

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