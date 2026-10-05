Dopo l’apertura di Wall Street di lunedì, Bitcoin (BTC) oscillava intorno agli 86.000$, mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi continuavano a salire.





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Dopo l’inizio della sessione di trading statunitense, Bitcoin ha respinto il livello della sua chiusura settimanale, pari a 86.570$.

I rendimenti dei Treasury statunitensi hanno registrato un rimbalzo e si sono avvicinati a nuovi massimi degli ultimi 24 anni dopo il calo di venerdì. L’azione di prezzo di Bitcoin è proseguita con movimenti più contenuti, mentre l’apertura annuale del 2026, a 87.570$, rimaneva sopra il prezzo e rappresentava una resistenza psicologica fondamentale.

L’analisi di Glassnode ha rilevato un «momentum rialzista meno aggressivo», visibile nei dati on-chain negli ultimi giorni.





Bitcoin resta indeciso mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi tornano a salire





I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD faticava a superare il livello dell’apertura settimanale, vicino agli 86.500$, dopo la più alta chiusura settimanale dalla fine di gennaio.





Grafico a un'ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi, già sotto esame, sono ulteriormente aumentati nel corso della giornata. Il rendimento dei titoli a 30 anni ha nuovamente superato il 5,67%, rimanendo appena due punti base al di sotto dei massimi degli ultimi 24 anni registrati la scorsa settimana. Il rendimento dei titoli a 10 anni è risalito al 5,31%, mentre il massimo della scorsa settimana era del 5,34%.





Grafico a un’ora del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 30 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Commentando la situazione, la società di trading QCP Capital ha ribadito che persino i dati recenti, più deboli, sull’occupazione negli Stati Uniti non erano stati sufficienti a calmare i mercati obbligazionari, mentre persisteva una più ampia incertezza geopolitica.





“Nonostante i dati sull’occupazione favorevoli a una politica monetaria accomodante, i prezzi elevati del petrolio e i rendimenti elevati delle obbligazioni a lunga scadenza continuano a limitare lo slancio al rialzo degli asset rischiosi in generale”, ha scritto nella sua analisi più recente.





Lunedì le azioni statunitensi hanno aperto moderatamente al rialzo, con l’S&P 500 e l’indice composito Nasdaq, a forte componente tecnologica, in aumento rispettivamente dello 0,5% e dello 0,7%, mentre i trader prevedevano che la Federal Reserve avrebbe sospeso gli aumenti dei tassi d’interesse nella prossima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 28 ottobre.





Grafico giornaliero dell’S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView





In una nota citata dalla CNBC, gli analisti di Deutsche Bank hanno suggerito che i verbali della riunione del FOMC di settembre, la cui pubblicazione è prevista per mercoledì, avrebbero avuto un peso maggiore del solito a causa della svendita di obbligazioni.





«Il mercato obbligazionario, fortemente instabile, rende i prossimi dati statunitensi e le comunicazioni della Fed particolarmente rilevanti. Pertanto, sarà importante osservare nei verbali come il Comitato nel suo complesso sta delineando l’attuale ciclo di inasprimento e la sua discussione sul tasso neutrale, per il quale le stime sono salite nel SEP di settembre», hanno scritto, riferendosi all’ultimo riepilogo delle proiezioni economiche della Fed.





L’«aggressivo slancio rialzista» del prezzo di BTC svanisce





L’andamento del prezzo di Bitcoin ha continuato a mostrare movimenti più contenuti, mentre l’apertura annuale del 2026, a 87.570 dollari, resta sopra il prezzo come importante resistenza psicologica.





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Rispetto a metà settembre, quando BTC/USD è tornato a 87.000 dollari per la prima volta in otto mesi, la piattaforma di analisi on-chain Glassnode ha segnalato un calo del predominio degli acquirenti.





«Questo comportamento riflette una moderazione dell’aggressivo slancio rialzista, senza segnalare un’immediata inversione di tendenza o un esaurimento strutturale», ha scritto lunedì nella sua ultima Weekly Market Pulse.





Glassnode ha aggiunto che Bitcoin ha mantenuto i guadagni di settembre, anche se le prese di profitto continuano a «procedere a ritmi sostenuti». In precedenza, Cointelegraph aveva riferito che i BTC detenuti dai detentori a lungo termine (LTH) erano particolarmente interessanti nell’area oltre gli 85.000 dollari.



