Bitcoin (BTC) ha faticato a mantenersi sopra i 65.000 dollari all’apertura di Wall Street di lunedì, mentre la debolezza dei titoli tecnologici ha trascinato al ribasso le azioni statunitensi.

Punti chiave:

I mercati delle criptovalute hanno seguito al ribasso le azioni statunitensi, mentre i timori nel settore dell’IA dettavano il tono del mercato; BTC/USD è sceso fino a 64.010 dollari su Bitstamp.

I trader attendevano i risultati del terzo trimestre di Nvidia, previsti per martedì, mentre il titolo Nvidia ha perso il 2,4% lunedì, scendendo fino a 158,11 dollari.

L’RSI di Bitcoin segnala condizioni di «ipervenduto» sui time frame giornalieri, raggiungendo quota 20/100 per la prima volta dall’inizio di giugno.



Crypto e azioni scendono in vista dei risultati di Nvidia e dell’IPO di Anthropic

I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD ha brevemente raggiunto i 65.600 dollari all’inizio della sessione di trading statunitense, prima di invertire la rotta al ribasso; al momento della stesura era in calo di quasi l’1,5% nella giornata.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

La pressione di vendita concentrata sui titoli legati all’intelligenza artificiale ha gravato sull’S&P 500 e sul Nasdaq Composite, fortemente orientato ai titoli tecnologici, che hanno perso rispettivamente l’1,2% e l’1,8%.

Grafico a un giorno dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView

I trader hanno continuato a monitorare l’incertezza sul futuro della leadership di Nvidia, mentre aumentano le richieste di reintegrare l’amministratore delegato estromesso Jensen Huang. La società pubblicherà i risultati del terzo trimestre dopo la chiusura delle contrattazioni di martedì, alimentando il nervosismo sui mercati, mentre le stime prevedono ricavi intorno ai 109 miliardi di dollari. Lunedì il titolo Nvidia è sceso fino al 2,4%.

«Considerato il ruolo cruciale dell’IA e il generale inasprimento delle condizioni di finanziamento, è importante ricordare che le incertezze legate a Nvidia per l’economia e i mercati più ampi sono tutt’altro che semplici», ha scritto l’economista Mohamed El-Erian in un’analisi pubblicata quel giorno.

El-Erian ha riconosciuto il ruolo centrale di Nvidia nel finanziamento circolare, un meccanismo di investimento interno al settore dell’IA, con la società che funge da indicatore di riferimento per il più ampio comparto dell’IA.

Grafico a un’ora del titolo Nvidia. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Separatamente, il colosso dell’IA Anthropic dovrebbe fissare mercoledì il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (IPO), contribuendo ulteriormente alle tensioni del mercato in vista di una valutazione obiettivo di 1.400 miliardi di dollari.

Nel suo ultimo commento, l’analista indipendente Edward Corona ha descritto i prossimi giorni come la «settimana più importante dell’anno per l’IA».

«Ciò che mi colpisce questa mattina è quanto l’operazione sull’IA dipenda ora da cose che nessuno può modellizzare. Un foglio di calcolo non può dirti se un CEO tornerà o quante azioni tecnologiche verranno vendute per fare spazio ad Anthropic», ha riassunto, osservando che persino un debutto in Borsa positivo potrebbe non riflettersi sull’insieme dei titoli legati all’IA.

I minimi dell’RSI a cinque mesi evidenziano il sell-off del prezzo di BTC

La pressione al ribasso su Bitcoin ha fatto sì che i livelli di resistenza chiave, comuni alle precedenti fasi di recupero dei mercati ribassisti, restassero fuori portata.

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Tra questi figuravano la media mobile semplice (SMA) a 200 settimane e la media mobile esponenziale (EMA), due linee di tendenza che formano una «nuvola» che BTC/USD deve trasformare da resistenza a supporto per confermare un nuovo trend rialzista di lungo periodo. La SMA e l’EMA a 200 settimane si trovano attualmente rispettivamente a 68.184 e 69.638 dollari.

Grafico settimanale BTC/USD con SMA a 200 periodi ed EMA a 200 periodi. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Nel commento di venerdì, Keith Alan, cofondatore della piattaforma di trading di criptovalute Material Indicators, ha collegato direttamente un potenziale cedimento della SMA a 200 settimane come supporto a una discesa di Bitcoin verso i 62.000 dollari.

«Una correzione più profonda non invalida necessariamente la tesi macro rialzista, ma conta il punto in cui intervengono gli acquirenti», ha dichiarato ai follower su X.

Nei timeframe giornalieri, l’indice di forza relativa (RSI) di Bitcoin è tornato in territorio «ipercomprato» per la prima volta dall’inizio di giugno. Sabato, l’RSI giornaliero ha raggiunto quota 20 sulla sua scala da 0 a 100.

Grafico giornaliero di BTC/USD con dati RSI. Fonte: Cointelegraph/TradingView