La scorsa settimana Strategy, la società di Michael Saylor, ha acquistato 485 Bitcoin per 33,4 milioni di dollari, spendendo quasi sette volte tanto per riacquistare azioni privilegiate STRC.

La società ha acquistato i Bitcoin (BTC) a un prezzo medio di 68.887 dollari tra lunedì e domenica, portando le sue partecipazioni a 850.849 BTC, secondo quanto riportato nel documento depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Strategy ha dichiarato di aver raccolto 244,7 milioni di dollari vendendo 2,09 milioni di azioni ordinarie (MSTR), utilizzando 33,4 milioni di dollari per acquistare Bitcoin, 206,3 milioni per finanziare i riacquisti di STRC e 5 milioni per il proprio saldo di cassa separato. Ha finanziato i restanti 21,8 milioni di dollari dei riacquisti con gli interessi maturati sulla liquidità e sugli investimenti a breve termine.

Durante la settimana la società ha riacquistato 2,28 milioni di azioni STRC. STRC è il titolo privilegiato a tasso variabile di Strategy, che paga dividendi regolari agli azionisti.

Strategy ha riportato una riserva in dollari statunitensi di 4,75 miliardi dopo aver utilizzato 18,9 milioni di dollari per pagare i dividendi sulle azioni privilegiate. Il suo saldo di cassa separato ammontava a 151,2 milioni di dollari a domenica.

La società ha inoltre mantenuto al 12% il tasso annuo del dividendo di STRC per dicembre, dichiarando di voler mantenere invariato il tasso finché le azioni non dimostreranno di essere scambiate stabilmente vicino ai 100 dollari.

Le azioni MSTR di Strategy sono scese dell’8,45% a 102,2 dollari nelle contrattazioni pre-market di lunedì, mentre STRC è calata dello 0,78% a 99,1 dollari, secondo Yahoo Finance. Le perdite sono seguite alla conferma di MSCI, la scorsa settimana, che avrebbe rimosso Strategy dai suoi indici azionari globali dopo la chiusura del mercato del 30 novembre.

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